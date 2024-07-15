https://ria.ru/20240715/maslo-1959848627.html
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла - РИА Новости, 15.07.2024
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла
Россия в мае поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:33
2024-07-15T18:33
2024-07-15T18:47
экономика
россия
индия
в мире
продовольствие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818486086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb1538068a00bb0f2aa10176492a2716.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия в мае поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности. Так, в конце весны республика закупила 216 тысяч тонн отечественной продукции на 209 миллионов долларов. Это больше прошлогоднего объема в 2,8 раза в физическом и 2,6 раза в денежном выражениях и стало максимальным объемом за все время публикации статистики. В результате в мае Россия стала главным поставщиком этого товара в Индию с долей в рекордные 57% против прошлогодних 20%. При этом в мае 2023 года лидером была Аргентина, которая из-за падения поставок в 4,8 раза, до 26 миллионов долларов, сейчас оказалась третьей. Вторую строчку, как и годом ранее, заняла Украина с 90 миллионами долларов, сократив экспорт на 16%. За пять месяцев 2024 года Индия импортировала из России подсолнечного масла на 693 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня. Доля России в импорте выросла до 46% с 25% годом ранее.
https://ria.ru/20240715/indiya-1959791848.html
https://ria.ru/20240715/eksport-1959793212.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818486086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adedbce0b8157b04adc4ef48da4f974a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, в мире, продовольствие
Экономика, Россия, Индия, В мире, Продовольствие
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла
Россия в мае утроила долю импорта подсолнечного масла в Индии