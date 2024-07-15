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Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла - РИА Новости, 15.07.2024
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18:33 15.07.2024 (обновлено: 18:47 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/maslo-1959848627.html
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла - РИА Новости, 15.07.2024
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла
Россия в мае поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:33
2024-07-15T18:47
экономика
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия в мае поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности. Так, в конце весны республика закупила 216 тысяч тонн отечественной продукции на 209 миллионов долларов. Это больше прошлогоднего объема в 2,8 раза в физическом и 2,6 раза в денежном выражениях и стало максимальным объемом за все время публикации статистики. В результате в мае Россия стала главным поставщиком этого товара в Индию с долей в рекордные 57% против прошлогодних 20%. При этом в мае 2023 года лидером была Аргентина, которая из-за падения поставок в 4,8 раза, до 26 миллионов долларов, сейчас оказалась третьей. Вторую строчку, как и годом ранее, заняла Украина с 90 миллионами долларов, сократив экспорт на 16%. За пять месяцев 2024 года Индия импортировала из России подсолнечного масла на 693 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня. Доля России в импорте выросла до 46% с 25% годом ранее.
https://ria.ru/20240715/indiya-1959791848.html
https://ria.ru/20240715/eksport-1959793212.html
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экономика, россия, индия, в мире, продовольствие
Экономика, Россия, Индия, В мире, Продовольствие
Россия поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла

Россия в мае утроила долю импорта подсолнечного масла в Индии

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива масла
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива масла. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия в мае поставила в Индию рекордный объем подсолнечного масла, следует из анализа РИА Новости данных индийского Министерства торговли и промышленности.
Так, в конце весны республика закупила 216 тысяч тонн отечественной продукции на 209 миллионов долларов. Это больше прошлогоднего объема в 2,8 раза в физическом и 2,6 раза в денежном выражениях и стало максимальным объемом за все время публикации статистики.
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Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию
Вчера, 15:30
В результате в мае Россия стала главным поставщиком этого товара в Индию с долей в рекордные 57% против прошлогодних 20%. При этом в мае 2023 года лидером была Аргентина, которая из-за падения поставок в 4,8 раза, до 26 миллионов долларов, сейчас оказалась третьей. Вторую строчку, как и годом ранее, заняла Украина с 90 миллионами долларов, сократив экспорт на 16%.
За пять месяцев 2024 года Индия импортировала из России подсолнечного масла на 693 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня. Доля России в импорте выросла до 46% с 25% годом ранее.
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Россия в мае стала главным поставщиком гороха в Индию
Вчера, 15:33
 
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