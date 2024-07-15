https://ria.ru/20240715/mask-1959877491.html

Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа

Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа

Предприниматель Илон Маск раскритиковал американскую газету Wall Street Journal после статьи о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа и призвал... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:32

2024-07-15T20:32

2024-07-15T20:32

в мире

технологии

сша

пенсильвания

земля

дональд трамп

илон маск

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск раскритиковал американскую газету Wall Street Journal после статьи о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа и призвал руководство издания навести порядок. Так Маск отреагировал на публикацию в соцсети X миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что Wall Street Journal ошиблась, выпустив статью о том, что американцы "сталкиваются с опустошением и расколом" после покушения на Трампа. Сакс подчеркнул, что американцы едины в своем возмущении и благодарны за то, что худшее не произошло. "Руководству WSJ нужно навести там порядок. Если и есть на Земле новостная организация, которая должна безоговорочно выступать за капитализм, так это Wall Street Journal", - написал Маск. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/mask-1959809597.html

https://ria.ru/20240514/komiks-1945979855.html

сша

пенсильвания

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, пенсильвания, земля, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, tesla motors, покушение на дональда трампа