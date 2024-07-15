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Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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20:32 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/mask-1959877491.html
Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа
Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа
Предприниматель Илон Маск раскритиковал американскую газету Wall Street Journal после статьи о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа и призвал... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:32
2024-07-15T20:32
в мире
технологии
сша
пенсильвания
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дональд трамп
илон маск
джо байден
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск раскритиковал американскую газету Wall Street Journal после статьи о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа и призвал руководство издания навести порядок. Так Маск отреагировал на публикацию в соцсети X миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что Wall Street Journal ошиблась, выпустив статью о том, что американцы "сталкиваются с опустошением и расколом" после покушения на Трампа. Сакс подчеркнул, что американцы едины в своем возмущении и благодарны за то, что худшее не произошло. "Руководству WSJ нужно навести там порядок. Если и есть на Земле новостная организация, которая должна безоговорочно выступать за капитализм, так это Wall Street Journal", - написал Маск. Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240715/mask-1959809597.html
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в мире, технологии, сша, пенсильвания, земля, дональд трамп, илон маск, джо байден, фбр, tesla motors, покушение на дональда трампа
В мире, Технологии, США, Пенсильвания, Земля, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, ФБР, Tesla motors, Покушение на Дональда Трампа
Маск раскритиковал Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа

Маск раскритиковал газету Wall Street Journal за статью о покушении на Трампа

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск раскритиковал американскую газету Wall Street Journal после статьи о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа и призвал руководство издания навести порядок.
Так Маск отреагировал на публикацию в соцсети X миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что Wall Street Journal ошиблась, выпустив статью о том, что американцы "сталкиваются с опустошением и расколом" после покушения на Трампа. Сакс подчеркнул, что американцы едины в своем возмущении и благодарны за то, что худшее не произошло.
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Вчера, 16:30
«
"Руководству WSJ нужно навести там порядок. Если и есть на Земле новостная организация, которая должна безоговорочно выступать за капитализм, так это Wall Street Journal", - написал Маск.
Ранее Маск обвинял газету New York Times в нападках на свободу слова, гарантированную первой поправкой к конституции США. Также критике со стороны Маска подвергались информагентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс. Рейтер он назвал худшим из традиционных СМИ мира. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности его компании, производящей электромобили Tesla. Ассошиэйтед Пресс же он назвал "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав ее за попытку опровергнуть информацию об инциденте с президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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В миреТехнологииСШАПенсильванияЗемляДональд ТрампИлон МаскДжо БайденФБРTesla motorsПокушение на Дональда Трампа
 
 
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