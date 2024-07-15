Маск назвал виновного в покушении на Трампа
Маск: Секретная служба США виновата в покушении на Трампа
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Секретная служба США виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на экс-президента Дональда Трампа, заявил в социальной сети X американский предприниматель Илон Маск.
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"Секретная служба виновата. И точка", - написал он.
Таким образом бизнесмен прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши, с которой выстрелили в Трампа.
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Экс-президент США в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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