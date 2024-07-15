https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым

Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым - РИА Новости, 15.07.2024

Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым

Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:31

2024-07-15T21:31

2024-07-15T21:45

происшествия

пугачев

саратов

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САРАТОВ, 15 июл — РИА Новости. Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД."Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в воскресенье девятилетний мальчик в Пугачеве уехал кататься в городской парк на велосипеде и не вернулся. В понедельник в полицию поступило заявление об исчезновении ребенка.

https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html

пугачев

саратов

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происшествия, пугачев, саратов