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Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым - РИА Новости, 15.07.2024
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21:31 15.07.2024 (обновлено: 21:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым - РИА Новости, 15.07.2024
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым
Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:31
2024-07-15T21:45
происшествия
пугачев
саратов
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САРАТОВ, 15 июл — РИА Новости. Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД.&quot;Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в воскресенье девятилетний мальчик в Пугачеве уехал кататься в городской парк на велосипеде и не вернулся. В понедельник в полицию поступило заявление об исчезновении ребенка.
https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html
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происшествия, пугачев, саратов
Происшествия, Пугачев, Саратов
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым

Полиция в Пугачеве под Саратовом нашла пропавшего 9-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 июл — РИА Новости. Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД.
«

"Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в воскресенье девятилетний мальчик в Пугачеве уехал кататься в городской парк на велосипеде и не вернулся. В понедельник в полицию поступило заявление об исчезновении ребенка.
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