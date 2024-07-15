https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым - РИА Новости, 15.07.2024
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым
Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:31
2024-07-15T21:31
2024-07-15T21:45
происшествия
пугачев
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg
САРАТОВ, 15 июл — РИА Новости. Полиция в городе Пугачеве под Саратовом нашла девятилетнего мальчика, который накануне не вернулся с прогулки в парке, сообщил региональный главк МВД."Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в воскресенье девятилетний мальчик в Пугачеве уехал кататься в городской парк на велосипеде и не вернулся. В понедельник в полицию поступило заявление об исчезновении ребенка.
https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html
пугачев
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03fe9e74aa1f2a9b36535b6085eaf202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пугачев, саратов
Происшествия, Пугачев, Саратов
Пропавшего под Саратовом мальчика нашли живым
Полиция в Пугачеве под Саратовом нашла пропавшего 9-летнего мальчика