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В Лионе во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли десятки машин - РИА Новости, 15.07.2024
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17:11 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/lion-1959826014.html
В Лионе во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли десятки машин
В Лионе во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли десятки машин - РИА Новости, 15.07.2024
В Лионе во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли десятки машин
Почти 40 автомобилей сожгли в День взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, четверо полицейских получили ранения, сообщает газета Figaro со ссылкой на... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:11
2024-07-15T17:11
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Почти 40 автомобилей сожгли в День взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, четверо полицейских получили ранения, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Лионе национальный праздник 14 июля ассоциируется с беспорядками, говорится в статье. В этом году количество сожженных автомобилей было чуть больше прошлого года, но несколько снизилось по сравнению с 2022 годом, когда было повреждено 54 машины. В ходе подготовки к празднику в городе было мобилизовано 300 жандармов, 400 полицейских и 300 пожарных, которые быстро разогнали около сотни "враждебно настроенных лиц", собравшихся в центре города, и уладили "несколько инцидентов в пригороде". В результате беспорядков было задержано шесть человек, пишет издание. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в понедельник в эфире радиостанции Franceinfo, что "в преддверии праздника было произведено больше арестов, что позволило избежать запуска фейерверков и файеров, что можно было наблюдать в последние годы". Дарманен также отметил, что празднования "прошли хорошо" и в целом по стране было "меньше беспорядков и меньше сожженных автомобилей". В целом по стране было задержано на 90% больше человек, чем в прошлом году, а количество сожженных автомобилей снизилось на 30% по сравнению с 2022 годом.
https://ria.ru/20240714/parad-1959588884.html
https://rsport.ria.ru/20240501/parizh-1943352933.html
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в мире, авто, франция, лион, жеральд дарманен
В мире, Авто, Франция, Лион, Жеральд Дарманен
В Лионе во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли десятки машин

В Лионе во время празднования Дня взятия Бастилии сожгли почти 40 машин

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции во Франции
Автомобиль полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Автомобиль полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Почти 40 автомобилей сожгли в День взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, четверо полицейских получили ранения, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Лионе национальный праздник 14 июля ассоциируется с беспорядками, говорится в статье. В этом году количество сожженных автомобилей было чуть больше прошлого года, но несколько снизилось по сравнению с 2022 годом, когда было повреждено 54 машины.
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В ходе подготовки к празднику в городе было мобилизовано 300 жандармов, 400 полицейских и 300 пожарных, которые быстро разогнали около сотни "враждебно настроенных лиц", собравшихся в центре города, и уладили "несколько инцидентов в пригороде". В результате беспорядков было задержано шесть человек, пишет издание.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в понедельник в эфире радиостанции Franceinfo, что "в преддверии праздника было произведено больше арестов, что позволило избежать запуска фейерверков и файеров, что можно было наблюдать в последние годы".
Дарманен также отметил, что празднования "прошли хорошо" и в целом по стране было "меньше беспорядков и меньше сожженных автомобилей".
В целом по стране было задержано на 90% больше человек, чем в прошлом году, а количество сожженных автомобилей снизилось на 30% по сравнению с 2022 годом.
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