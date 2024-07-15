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В Ленинградской области задержали трех человек, нападавших на бизнесменов - РИА Новости, 15.07.2024
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12:52 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/lenoblast-1959743503.html
В Ленинградской области задержали трех человек, нападавших на бизнесменов
В Ленинградской области задержали трех человек, нападавших на бизнесменов - РИА Новости, 15.07.2024
В Ленинградской области задержали трех человек, нападавших на бизнесменов
Полиция задержала трех человек, использовавших методы из 90-х при нападениях на бизнесменов сферы ритуальных услуг в Выборгском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:52
2024-07-15T12:52
происшествия
выборгский район
россия
выборг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Полиция задержала трех человек, использовавших методы из 90-х при нападениях на бизнесменов сферы ритуальных услуг в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным ведомства, в конце апреля в полицию обратился исполнительный директор одного из агентств ритуальных услуг, который вместе со своим партнером по бизнесу стал жертвой нападения пяти неизвестных на кладбище в поселке Рощино. Их избили и попытались запугать стрельбой из травматического пистолета, обещая общее покровительство взамен на контроль над ритуальным бизнесом. "Сразу после поступившего заявления сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали одного из предполагаемых участников нападения. Им оказался 33-летний житель Выборга. По оперативным данным, в свое время он входил в состав местной криминальной группировки, а после ее ликвидации был осужден и в 2022 году вышел на свободу", – рассказали в ГУМВД. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ (хулиганство), сотрудники полицейского следствия установили, что нападение стало результатом общего плана по захвату похоронного бизнеса в Выборгском районе. Предполагаемых организаторов этого "проекта" правоохранители задержали после того, как 9 июля в Выборге двое мужчин на Audi Q5 силой вырвали сумку у предпринимателя, работающего в сфере ритуальных услуг. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). "В результате реализации оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых участников нападения - двоих неработающих жителей Выборгского района Ленинградской области 34 и 36 лет. Оба хорошо известны сыщикам по делу локальной преступной группировки Выборга, которую старший из задержанных в свое время возглавлял", – говорится в сообщении. По данным МВД, группировку ликвидировали в 2015-2017 годы, до этого ее участники использовали такие методы из 90-х, как рэкет, вымогательство, "крышевание" бизнеса. Большинство ее участников посадили, а предполагаемый лидер и еще несколько членов группы избежали наказания. Предположительно, возобновить незаконный бизнес их сподвиг выход на свободу осужденных участников группы. "Оба нападения, 27 апреля и 9 июля, по данным сыщиков, были не чем иным, как традиционными акциями устрашения, конечной целью которых должно было стать получение криминального контроля над рынком ритуальных услуг в районе", - отметили в пресс-службе. Как заключают в полиции, все трое подозреваемых арестованы, устанавливаются остальные участники нападений на бизнесменов из сферы ритуальных услуг.
https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html
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выборгский район
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происшествия, выборгский район, россия, выборг
Происшествия, Выборгский район, Россия, Выборг
В Ленинградской области задержали трех человек, нападавших на бизнесменов

МВД Ленобласти задержало 3 человек за нападения на владельцев ритуальных услуг

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Полиция задержала трех человек, использовавших методы из 90-х при нападениях на бизнесменов сферы ритуальных услуг в Выборгском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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По данным ведомства, в конце апреля в полицию обратился исполнительный директор одного из агентств ритуальных услуг, который вместе со своим партнером по бизнесу стал жертвой нападения пяти неизвестных на кладбище в поселке Рощино. Их избили и попытались запугать стрельбой из травматического пистолета, обещая общее покровительство взамен на контроль над ритуальным бизнесом.
"Сразу после поступившего заявления сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали одного из предполагаемых участников нападения. Им оказался 33-летний житель Выборга. По оперативным данным, в свое время он входил в состав местной криминальной группировки, а после ее ликвидации был осужден и в 2022 году вышел на свободу", – рассказали в ГУМВД.
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В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ (хулиганство), сотрудники полицейского следствия установили, что нападение стало результатом общего плана по захвату похоронного бизнеса в Выборгском районе. Предполагаемых организаторов этого "проекта" правоохранители задержали после того, как 9 июля в Выборге двое мужчин на Audi Q5 силой вырвали сумку у предпринимателя, работающего в сфере ритуальных услуг. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
"В результате реализации оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых участников нападения - двоих неработающих жителей Выборгского района Ленинградской области 34 и 36 лет. Оба хорошо известны сыщикам по делу локальной преступной группировки Выборга, которую старший из задержанных в свое время возглавлял", – говорится в сообщении.
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По данным МВД, группировку ликвидировали в 2015-2017 годы, до этого ее участники использовали такие методы из 90-х, как рэкет, вымогательство, "крышевание" бизнеса. Большинство ее участников посадили, а предполагаемый лидер и еще несколько членов группы избежали наказания. Предположительно, возобновить незаконный бизнес их сподвиг выход на свободу осужденных участников группы.
"Оба нападения, 27 апреля и 9 июля, по данным сыщиков, были не чем иным, как традиционными акциями устрашения, конечной целью которых должно было стать получение криминального контроля над рынком ритуальных услуг в районе", - отметили в пресс-службе.
Как заключают в полиции, все трое подозреваемых арестованы, устанавливаются остальные участники нападений на бизнесменов из сферы ритуальных услуг.
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