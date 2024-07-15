https://ria.ru/20240715/lechenie-1959768676.html

В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа

В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа - РИА Новости, 15.07.2024

В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали способ терапии злокачественных новообразований с использованием... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:26

2024-07-15T14:26

2024-07-15T14:26

наука

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа, сообщается в Telegram-канале ФМБА. "Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России разработали новейший способ комбинированной терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа и получили патент на изобретение", - говорится в сообщении. Способ поможет сократить количество доз облучения, снизить побочные эффекты радиотерапии, увеличить продолжительность жизни онкологических больных, пояснили в ФМБА.

https://ria.ru/20240703/nauka-1956620093.html

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россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)