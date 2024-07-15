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В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа - РИА Новости, 15.07.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:26 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/lechenie-1959768676.html
В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа
В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа - РИА Новости, 15.07.2024
В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали способ терапии злокачественных новообразований с использованием... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:26
2024-07-15T14:26
наука
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа, сообщается в Telegram-канале ФМБА. "Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России разработали новейший способ комбинированной терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа и получили патент на изобретение", - говорится в сообщении. Способ поможет сократить количество доз облучения, снизить побочные эффекты радиотерапии, увеличить продолжительность жизни онкологических больных, пояснили в ФМБА.
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россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Наука, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В России разработали способ лечения рака наночастицами оксида железа

Специалисты ФМБА разработали способ лечения рака с наночастицами оксида железа

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
Лаборатория . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа, сообщается в Telegram-канале ФМБА.
«
"Специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России разработали новейший способ комбинированной терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа и получили патент на изобретение", - говорится в сообщении.
Способ поможет сократить количество доз облучения, снизить побочные эффекты радиотерапии, увеличить продолжительность жизни онкологических больных, пояснили в ФМБА.
Проверка родинок - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В России разработали новые вещества для лечения рака
3 июля, 09:00
 
НаукаРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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