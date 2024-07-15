https://ria.ru/20240715/lavrov-1959893420.html

Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября

Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября - РИА Новости, 15.07.2024

Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, следует из расписания,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:30

2024-07-15T22:30

2024-07-15T22:30

в мире

россия

куба

казахстан

сергей лавров

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ООН, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, следует из расписания, распространенного офисом председателя 78-й сессии ГА. В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочих, представители Кубы, Казахстана, Австралии, Норвегии, Мексики, Венгрии, КНР, Германии, Белоруссии и Азербайджана. Лавров возглавлял делегацию РФ на неделе высокого уровня в прошлом году.

https://ria.ru/20240714/lavrov-1959601435.html

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куба

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в мире, россия, куба, казахстан, сергей лавров, оон