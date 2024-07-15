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Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября - РИА Новости, 15.07.2024
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22:30 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/lavrov-1959893420.html
Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября
Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября - РИА Новости, 15.07.2024
Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, следует из расписания,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:30
2024-07-15T22:30
в мире
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ООН, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, следует из расписания, распространенного офисом председателя 78-й сессии ГА. В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочих, представители Кубы, Казахстана, Австралии, Норвегии, Мексики, Венгрии, КНР, Германии, Белоруссии и Азербайджана. Лавров возглавлял делегацию РФ на неделе высокого уровня в прошлом году.
https://ria.ru/20240714/lavrov-1959601435.html
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в мире, россия, куба, казахстан, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Куба, Казахстан, Сергей Лавров, ООН
Лавров выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября

Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня ГА ООН 28 сентября

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, выступит на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, следует из расписания, распространенного офисом председателя 78-й сессии ГА.
В тот же день, согласно расписанию, выступят, среди прочих, представители Кубы, Казахстана, Австралии, Норвегии, Мексики, Венгрии, КНР, Германии, Белоруссии и Азербайджана.
Лавров возглавлял делегацию РФ на неделе высокого уровня в прошлом году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче
14 июля, 16:42
 
В миреРоссияКубаКазахстанСергей ЛавровООН
 
 
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