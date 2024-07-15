https://ria.ru/20240715/latviya-1959770469.html

Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами - РИА Новости, 15.07.2024

Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Латвия со вторника запрещает въезд автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии, сообщила латвийская служба государственных доходов. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:32

2024-07-15T14:32

2024-07-15T14:32

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Латвия со вторника запрещает въезд автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии, сообщила латвийская служба государственных доходов. "С 0.01 (совпадает с мск) завтрашнего дня, 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковые автомобили - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией", - говорится в сообщении. Отмечается, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то "может быть принято решение о конфискации транспортного средства". Решение о запрете принимается "в соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии". Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.

https://ria.ru/20240715/polsha-1959758390.html

https://ria.ru/20240715/finljandija-1959751381.html

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в мире, латвия, белоруссия, россия, еврокомиссия, авто