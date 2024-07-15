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Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами - РИА Новости, 15.07.2024
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14:32 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/latviya-1959770469.html
Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами
Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами - РИА Новости, 15.07.2024
Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами
Латвия со вторника запрещает въезд автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии, сообщила латвийская служба государственных доходов. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:32
2024-07-15T14:32
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Латвия со вторника запрещает въезд автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии, сообщила латвийская служба государственных доходов. "С 0.01 (совпадает с мск) завтрашнего дня, 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковые автомобили - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией", - говорится в сообщении. Отмечается, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то "может быть принято решение о конфискации транспортного средства". Решение о запрете принимается "в соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии". Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
https://ria.ru/20240715/polsha-1959758390.html
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в мире, латвия, белоруссия, россия, еврокомиссия, авто
В мире, Латвия, Белоруссия, Россия, Еврокомиссия, Авто
Латвия ввела запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Латвия запретила въезд авто с белорусскими номерами из России и Белоруссии

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийский пограничник
Латвийский пограничник - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Латвия со вторника запрещает въезд автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии, сообщила латвийская служба государственных доходов.
«
"С 0.01 (совпадает с мск) завтрашнего дня, 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами - легковые автомобили - запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Латвии с Белоруссией и Россией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то "может быть принято решение о конфискации транспортного средства".
Решение о запрете принимается "в соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии".
Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.
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