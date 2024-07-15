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Lada сохранила лидерство на рынке лизинга легковых автомобилей - РИА Новости, 15.07.2024
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06:10 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/lada-1959680955.html
Lada сохранила лидерство на рынке лизинга легковых автомобилей
Lada сохранила лидерство на рынке лизинга легковых автомобилей - РИА Новости, 15.07.2024
Lada сохранила лидерство на рынке лизинга легковых автомобилей
Российская марка Lada сохранила свои позиции на лизинговом рынке по итогам первого полугодия и возглавила рейтинг легковых автомобилей, следует из данных... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:10
2024-07-15T06:10
антон мусатов
экономика
авто
втб лизинг
сбербанк россии
группа газ
lada vesta
mercedes
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российская марка Lada сохранила свои позиции на лизинговом рынке по итогам первого полугодия и возглавила рейтинг легковых автомобилей, следует из данных лизинговых компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Российская марка Lada составила четверть продаж легковых автомобилей в общем объеме профинансированных лизинговой компанией "Флит Автолизинг" "легковушек" в первом полугодии 2024 года (25%). Еще 13% пришлось на "Москвич", третье место занял китайский Geely, также с 13%, а китайские же Haval и Chery получили по 8% и 6% соответственно", - отметили в компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт"). В компании добавили, что, таким образом, доля топ-5 брендов составила 65% в общем объеме продаж, при этом российские бренды – 38%, а китайские – 27%. В лизинговой компании "Европлан" отметили, что по итогам первого полугодия видят увеличение спроса на автомобили. Доля Lada в портфеле компании составила 26%, остальные позиции рейтинга заняли китайские автопроизводители: Haval с долей 15%, Geely - 10%; Chery - 10%; Exeed - 5%. Генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов сообщил РИА Новости, что самой востребованной моделью по продажам компании стала Lada Granta с долей 17%. "Самыми популярными марками легковых авто, выданными ВТБ Лизинг в первом полугодии, стали Lada (доля - 27,7%), Geely (12,1%), Haval (11,6%), Chery (9,6%) и Baic (5,4%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta (17%), на втором месте расположился Haval Jolion (6,9%), на третьем - Lada Vesta (6,3%), далее следуют Baic U5 Plus (5,4%) и Geely Emgrand (4,4%)", - отметил Мусатов. Директор по работе с ключевыми партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Екатерина Попова уточнила, что, по данным компании, на рынке лизинга сформировалась группа лидеров, которая удерживает позиции уже не первый месяц. Среди них первое место у Lada, далее Haval, третье и четвертое места делят Geely и Chery, а с 2024 года в пятерку вошел Changan. Рейтинг грузовых автомобилей Если в сегменте лизинга легковых автомобилей российский производитель Lada успешно конкурирует и лидирует по продажам, основой грузового сегмента стали китайские бренды. "В сегменте грузовой техники самыми популярными стали марки Sitrak (19,1%), Shacman (18,3%), FAW (13,5%), "Камаз" (10,9%), Dongfeng (7,3%)", - такую статистику приводит "ВТБ Лизинг" по своим продажам. В портфеле компании "Интерлизинг" лидирующую позицию занимает Shacman, далее расположились Sitrak, Howo, "Камаз" и DongFeng. При этом в продажах "Европлана" за первое полугодие в сегменте грузовых автомобилей первую позицию занял "Камаз" с долей 15%, после следуют Sitrak (13%), Shacman (13%), FAW (11%) и ГАЗ (7%). "Грузовой сегмент представлен в основном китайскими брендами, но также есть выдачи европейских тягачей, ввезенных по параллельному импорту. Топ-5 марок здесь – это FAW с 16%, Sitrak с 11%, Mercedes-Benz занимает 10% продаж, Shacman – 9% и DAF – 8%", - такие данные проводит "Флит Автолизинг".
https://ria.ru/20240616/lada-1953203096.html
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антон мусатов, экономика, авто, втб лизинг, сбербанк россии, группа газ, lada vesta, mercedes
Антон Мусатов, Экономика, Авто, ВТБ Лизинг, Сбербанк России, Группа ГАЗ, Lada Vesta, Mercedes
Lada сохранила лидерство на рынке лизинга легковых автомобилей

Lada сохранила лидерство на рынке лизинга легковых авто в России в I полугодии

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российская марка Lada сохранила свои позиции на лизинговом рынке по итогам первого полугодия и возглавила рейтинг легковых автомобилей, следует из данных лизинговых компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Российская марка Lada составила четверть продаж легковых автомобилей в общем объеме профинансированных лизинговой компанией "Флит Автолизинг" "легковушек" в первом полугодии 2024 года (25%). Еще 13% пришлось на "Москвич", третье место занял китайский Geely, также с 13%, а китайские же Haval и Chery получили по 8% и 6% соответственно", - отметили в компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт").
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В компании добавили, что, таким образом, доля топ-5 брендов составила 65% в общем объеме продаж, при этом российские бренды – 38%, а китайские – 27%.
В лизинговой компании "Европлан" отметили, что по итогам первого полугодия видят увеличение спроса на автомобили. Доля Lada в портфеле компании составила 26%, остальные позиции рейтинга заняли китайские автопроизводители: Haval с долей 15%, Geely - 10%; Chery - 10%; Exeed - 5%.
Генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов сообщил РИА Новости, что самой востребованной моделью по продажам компании стала Lada Granta с долей 17%.
"Самыми популярными марками легковых авто, выданными ВТБ Лизинг в первом полугодии, стали Lada (доля - 27,7%), Geely (12,1%), Haval (11,6%), Chery (9,6%) и Baic (5,4%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta (17%), на втором месте расположился Haval Jolion (6,9%), на третьем - Lada Vesta (6,3%), далее следуют Baic U5 Plus (5,4%) и Geely Emgrand (4,4%)", - отметил Мусатов.
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Директор по работе с ключевыми партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Екатерина Попова уточнила, что, по данным компании, на рынке лизинга сформировалась группа лидеров, которая удерживает позиции уже не первый месяц. Среди них первое место у Lada, далее Haval, третье и четвертое места делят Geely и Chery, а с 2024 года в пятерку вошел Changan.

Рейтинг грузовых автомобилей

Если в сегменте лизинга легковых автомобилей российский производитель Lada успешно конкурирует и лидирует по продажам, основой грузового сегмента стали китайские бренды. "В сегменте грузовой техники самыми популярными стали марки Sitrak (19,1%), Shacman (18,3%), FAW (13,5%), "Камаз" (10,9%), Dongfeng (7,3%)", - такую статистику приводит "ВТБ Лизинг" по своим продажам.
В портфеле компании "Интерлизинг" лидирующую позицию занимает Shacman, далее расположились Sitrak, Howo, "Камаз" и DongFeng.
При этом в продажах "Европлана" за первое полугодие в сегменте грузовых автомобилей первую позицию занял "Камаз" с долей 15%, после следуют Sitrak (13%), Shacman (13%), FAW (11%) и ГАЗ (7%).
"Грузовой сегмент представлен в основном китайскими брендами, но также есть выдачи европейских тягачей, ввезенных по параллельному импорту. Топ-5 марок здесь – это FAW с 16%, Sitrak с 11%, Mercedes-Benz занимает 10% продаж, Shacman – 9% и DAF – 8%", - такие данные проводит "Флит Автолизинг".
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