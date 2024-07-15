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ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку - РИА Новости, 15.07.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:31 15.07.2024 (обновлено: 19:40 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kurs-1959865671.html
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку - РИА Новости, 15.07.2024
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку
Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:31
2024-07-15T19:40
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".В комментариях под этим сообщением в официальном аккаунте Банка России в Telegram появилось много вопросов о том, что означает это решение для курса рубля."Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку", - ответил ЦБ в комментариях.На вопрос о том, означает ли эта новость, что завтра будет два курса, регулятор ответил отрицательно: "Нет. Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным".
https://ria.ru/20240715/tovar-1959662839.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сша
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, США
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку

ЦБ после закрытия статистики продолжит рассчитывать курс по внебиржевому рынку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.
Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".
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В комментариях под этим сообщением в официальном аккаунте Банка России в Telegram появилось много вопросов о том, что означает это решение для курса рубля.
"Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку", - ответил ЦБ в комментариях.
На вопрос о том, означает ли эта новость, что завтра будет два курса, регулятор ответил отрицательно: "Нет. Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСША
 
 
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