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ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку - РИА Новости, 15.07.2024
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку
Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:31
2024-07-15T19:31
2024-07-15T19:40
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Банк России после закрытия статистики продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".В комментариях под этим сообщением в официальном аккаунте Банка России в Telegram появилось много вопросов о том, что означает это решение для курса рубля."Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку", - ответил ЦБ в комментариях.На вопрос о том, означает ли эта новость, что завтра будет два курса, регулятор ответил отрицательно: "Нет. Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным".
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сша
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, США
ЦБ продолжит рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку
ЦБ после закрытия статистики продолжит рассчитывать курс по внебиржевому рынку