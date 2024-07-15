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Глава Кубани поручил установить семь лесопожарных станций - РИА Новости, 15.07.2024
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19:53 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kuban-1959869629.html
Глава Кубани поручил установить семь лесопожарных станций
Глава Кубани поручил установить семь лесопожарных станций - РИА Новости, 15.07.2024
Глава Кубани поручил установить семь лесопожарных станций
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил в течение двух недель установить в регионе семь лесопожарных станций,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:53
2024-07-15T19:53
происшествия
новороссийск
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил в течение двух недель установить в регионе семь лесопожарных станций, обеспечив их штатом 50 человек. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара. "Помимо усиления патрулирования туристических маршрутов договорились в двухнедельный срок на побережье организовать 7 точек наблюдения – лесопожарных станций. Оснастить их всем необходимым. Мы не можем запретить людям ходить в лес, но обязаны усилить контроль и мобильное патрулирование в каждом муниципалитете края", - написал Кондратьев в Telegram-канале по итогу поездки на место лесного пожара. По его словам, станции обеспечат штатом в 50 человек. Кондратьев поручил возглавить эту работу вице-губернатору Александру Нестеренко.-0-
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском
Глава Кубани поручил установить семь лесопожарных станций

Глава Кубани поручил установить семь лесопожарных станций в течение двух недель

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне крупного пожара под Новороссийском поручил в течение двух недель установить в регионе семь лесопожарных станций, обеспечив их штатом 50 человек.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
«
"Помимо усиления патрулирования туристических маршрутов договорились в двухнедельный срок на побережье организовать 7 точек наблюдения – лесопожарных станций. Оснастить их всем необходимым. Мы не можем запретить людям ходить в лес, но обязаны усилить контроль и мобильное патрулирование в каждом муниципалитете края", - написал Кондратьев в Telegram-канале по итогу поездки на место лесного пожара.
По его словам, станции обеспечат штатом в 50 человек. Кондратьев поручил возглавить эту работу вице-губернатору Александру Нестеренко.-0-
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ПроисшествияНовороссийскВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лесной пожар под Новороссийском
 
 
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