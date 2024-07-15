https://ria.ru/20240715/kreml-1959731948.html

В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине

В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине - РИА Новости, 15.07.2024

В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине

В Кремле не знают нюансов предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об урегулировании украинского конфликта, которое тот направил лидерам Европейского РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:07

2024-07-15T12:07

2024-07-15T12:39

украина

евросоюз

венгрия

дмитрий песков

виктор орбан

россия

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Кремле не знают нюансов предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об урегулировании украинского конфликта, которое тот направил лидерам Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза, поэтому, возможно, какие-то есть нюансы (предложений об урегулировании украинского кризиса - ред.), о которых нам неизвестно. Но еще раз повторяю, общий подход господина Орбана нам известен", - сказал Песков журналистам.Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

украина

венгрия

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украина, евросоюз, венгрия, дмитрий песков, виктор орбан, россия, в мире