https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:46
2024-07-15T16:46
2024-07-15T17:13
коктебель
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма."В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.На месте находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.Как сообщало МЧС, утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.Пожар тушат более 150 человек и два вертолета.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html
коктебель
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение пожара в Коктебеле
В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета
2024-07-15T16:46
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коктебель, происшествия
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
Пожар из-за ветра и жары захватил значительную площадь Карадагского заповедника