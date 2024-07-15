https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html

Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника

Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника - РИА Новости, 15.07.2024

Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника

Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:46

2024-07-15T16:46

2024-07-15T17:13

коктебель

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма."В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.На месте находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.Как сообщало МЧС, утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.Пожар тушат более 150 человек и два вертолета.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html

коктебель

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в Коктебеле В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета 2024-07-15T16:46 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коктебель, происшествия