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Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника - РИА Новости, 15.07.2024
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16:46 15.07.2024 (обновлено: 17:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника - РИА Новости, 15.07.2024
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:46
2024-07-15T17:13
коктебель
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма."В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.На месте находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.Как сообщало МЧС, утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.Пожар тушат более 150 человек и два вертолета.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959817301.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение пожара в Коктебеле
В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета
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60
353
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коктебель, происшествия
Коктебель, Происшествия
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника

Пожар из-за ветра и жары захватил значительную площадь Карадагского заповедника

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Пожар в Карадагском заповеднике на юго-востоке Крыма быстро распространился из-за ветра и жары, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника", — говорится в сообщении.
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На месте находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков.
Как сообщало МЧС, утром 15 июля в поселке городского типа Коктебель у подножья Карадагского заповедника загорелась сухая трава. К 14:00 огонь распространился на площади 20 гектаров.
Пожар тушат более 150 человек и два вертолета.
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