https://ria.ru/20240715/kitay-1959755732.html

Китай предупредил о решимости защищать свой суверенитет

Китай предупредил о решимости защищать свой суверенитет - РИА Новости, 15.07.2024

Китай предупредил о решимости защищать свой суверенитет

Другие страны не должны недооценивать решимость КНР защищать свой суверенитет, им не следует питать иллюзий о том, что кто-то сможет пересечь черту в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:43

2024-07-15T13:43

2024-07-15T13:43

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Другие страны не должны недооценивать решимость КНР защищать свой суверенитет, им не следует питать иллюзий о том, что кто-то сможет пересечь черту в тайваньском вопросе и не заплатить за это, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Китай 12 июля ввел санкции против шести военно-промышленных предприятий США, в частности Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc, и пяти топ-менеджеров некоторых из указанных компаний из-за продажи вооружений Тайваню. "Продажа США вооружений Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике 817, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР", - заявил Линь Цзянь, комментируя введенные на минувшей неделе санкции. Он отметил, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов КНР и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. "Ни одно государство, организация или физическое лицо не должны недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, никому не следует питать иллюзий о том, что они пересекут черту в тайваньском вопросе и не заплатят за это", - добавил дипломат. Ранее в июне этого года Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin и ряда менеджеров компании из-за продажи вооружений Тайваню. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html

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в мире, китай, тайвань, сша