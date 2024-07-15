https://ria.ru/20240715/kitay-1959678364.html

ВВП Китая в первом полугодии вырос на пять процентов

ВВП Китая в первом полугодии вырос на пять процентов - РИА Новости, 15.07.2024

ВВП Китая в первом полугодии вырос на пять процентов

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первое полугодие 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:13

2024-07-15T05:13

2024-07-15T05:22

китай

экономика

мвф

еврокомиссия

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за первое полугодие 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР."Согласно предварительным данным, ВВП Китая за первое полугодие 2024 года составил 61,683 триллиона юаней (8,5 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%", - говорится в докладе ведомства.Отмечается, что в первом квартале 2024 года показатель в годовом выражении вырос на 5,3%, а во втором квартале темпы роста несколько замедлились и составили 4,7%.В докладе статбюро уточняется, что за отчетный период первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 3,066 триллиона юаней (422,8 миллиарда долларов). Вторичный сектор экономики (промышленность и строительство) вырос на 5,8% - до 23,653 триллиона юаней (3,26 триллиона долларов). Третичный сектор (сфера услуг) вырос на 4,6%, составив 34,964 триллиона юаней (4,8 триллиона долларов).Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки".МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%.ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).

https://ria.ru/20230322/kitay-1859668731.html

https://ria.ru/20240607/peskov-1951534838.html

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китай, экономика, мвф, еврокомиссия, всекитайское собрание народных представителей