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"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве - РИА Новости, 15.07.2024
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02:06 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kiev-1959671573.html
"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве
"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве - РИА Новости, 15.07.2024
"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве
Киевлянам грозит "социоцид" из-за "преступных" схем по распределению электроэнергии в условиях ее дефицита, заявил украинский аналитик и экономист Алексей Кущ в РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T02:06
2024-07-15T02:06
украина
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россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Киевлянам грозит "социоцид" из-за "преступных" схем по распределению электроэнергии в условиях ее дефицита, заявил украинский аналитик и экономист Алексей Кущ в своем Facebook*.Как указал Кущ, в Киеве местный торгово-развлекательный центр "Гулливер" перевели на "импортную электроэнергию", что в условиях единой энергосистемы является "своеобразной схемой". Обеспечение этого ТРЦ светом приводит к отключению жилых домов, считает он."На самом деле эта схема преступна по своей сути. Потому что весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей был свет. Ведь это реальный социоцид или энергомор", — выразил негодование аналитик.В качестве примера он привел киевский жилмассив Позняки, где свет дают на несколько часов в день, не работают лифты, а на верхних этажах домов нет воды. При этом Кущ задался вопросом, сколько пожилых людей в многоквартирных домах по всей Украине не выдержат жару."Не хочу нагнетать, но тысячи людей этого не переживут. Почему все молчат? Где правительство. Почему подключают по схемам импорта "Гулливер", а не покупают импортную электроэнергию для населения?" — возмутился он.На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих потребностей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, киев, россия, алексей кущ, в мире
Украина, Киев, Россия, Алексей Кущ, В мире
"Почему все молчат?" На Украине пришли в ужас из-за ситуации в Киеве

Кущ: киевлянам грозит социоцид из-за схем по распределению электричества

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Киевлянам грозит "социоцид" из-за "преступных" схем по распределению электроэнергии в условиях ее дефицита, заявил украинский аналитик и экономист Алексей Кущ в своем Facebook*.
Как указал Кущ, в Киеве местный торгово-развлекательный центр "Гулливер" перевели на "импортную электроэнергию", что в условиях единой энергосистемы является "своеобразной схемой". Обеспечение этого ТРЦ светом приводит к отключению жилых домов, считает он.
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"На самом деле эта схема преступна по своей сути. Потому что весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей был свет. Ведь это реальный социоцид или энергомор", — выразил негодование аналитик.
В качестве примера он привел киевский жилмассив Позняки, где свет дают на несколько часов в день, не работают лифты, а на верхних этажах домов нет воды. При этом Кущ задался вопросом, сколько пожилых людей в многоквартирных домах по всей Украине не выдержат жару.
"Не хочу нагнетать, но тысячи людей этого не переживут. Почему все молчат? Где правительство. Почему подключают по схемам импорта "Гулливер", а не покупают импортную электроэнергию для населения?" — возмутился он.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме больше месяца ежедневно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих потребностей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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