https://ria.ru/20240715/keniya-1959889484.html

Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами

Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами - РИА Новости, 15.07.2024

Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами

Президент Кении Уильям Руто обвинил американский Фонд Форда (Ford Foundation) в разжигании массовых протестов в стране, пишет местное издание Standard. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:53

2024-07-15T21:53

2024-07-15T23:14

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ford motor

протесты в кении

фонд форда

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто обвинил американский Фонд Форда (Ford Foundation) в разжигании массовых протестов в стране, пишет местное издание Standard."Мы знаем тех, кто спонсирует насилие, и я хочу призвать к ответу всех, кто стоит за анархией в Кении. <...> Если они (Фонд Форда. — Прим. ред.) не заинтересованы в демократии в Кении, они должны либо изменить стиль, либо уехать", — приводит СМИ его слова.На официальном сайте Фонда Форда, основанного в 1936 году, утверждается, что его деятельность сосредоточена на том, чтобы способствовать демократии, а в Восточной Африке он поддерживает "открытое гражданское пространство, гражданское общество и общественный диалог с правительством". Новая волна массовых протестов в Кении из-за планов властей по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Президент Руто заявил о готовности правительства начать диалог с митингующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. В конце июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране, а позднее инициировал официальный процесс отзыва законопроекта. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), при протестах погибли по меньшей мере 39 человек.

https://ria.ru/20240711/keniya-1959016448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения, ford motor, протесты в кении, фонд форда