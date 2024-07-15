https://ria.ru/20240715/keniya-1959889484.html
Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами
Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами - РИА Новости, 15.07.2024
Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами
Президент Кении Уильям Руто обвинил американский Фонд Форда (Ford Foundation) в разжигании массовых протестов в стране, пишет местное издание Standard. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:53
2024-07-15T21:53
2024-07-15T23:14
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ford motor
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто обвинил американский Фонд Форда (Ford Foundation) в разжигании массовых протестов в стране, пишет местное издание Standard."Мы знаем тех, кто спонсирует насилие, и я хочу призвать к ответу всех, кто стоит за анархией в Кении. <...> Если они (Фонд Форда. — Прим. ред.) не заинтересованы в демократии в Кении, они должны либо изменить стиль, либо уехать", — приводит СМИ его слова.На официальном сайте Фонда Форда, основанного в 1936 году, утверждается, что его деятельность сосредоточена на том, чтобы способствовать демократии, а в Восточной Африке он поддерживает "открытое гражданское пространство, гражданское общество и общественный диалог с правительством". Новая волна массовых протестов в Кении из-за планов властей по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Президент Руто заявил о готовности правительства начать диалог с митингующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. В конце июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране, а позднее инициировал официальный процесс отзыва законопроекта. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), при протестах погибли по меньшей мере 39 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, ford motor, протесты в кении, фонд форда
В мире, Кения, Ford Motor, Протесты в Кении, Фонд Форда
Президент Кении рассказал, кто стоит за прошедшими в стране протестами
Президент Кении: американский Фонд Форда стоит за прошедшими в стране протестами
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Президент Кении Уильям Руто обвинил американский Фонд Форда (Ford Foundation) в разжигании массовых протестов в стране, пишет местное издание Standard
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"Мы знаем тех, кто спонсирует насилие, и я хочу призвать к ответу всех, кто стоит за анархией в Кении. <...> Если они (Фонд Форда. — Прим. ред.) не заинтересованы в демократии в Кении, они должны либо изменить стиль, либо уехать", — приводит СМИ его слова.
На официальном сайте Фонда Форда, основанного в 1936 году, утверждается, что его деятельность сосредоточена на том, чтобы способствовать демократии, а в Восточной Африке он поддерживает "открытое гражданское пространство, гражданское общество и общественный диалог с правительством".
Новая волна массовых протестов в Кении из-за планов властей по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Президент Руто заявил о готовности правительства начать диалог с митингующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.
В конце июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране, а позднее инициировал официальный процесс отзыва законопроекта. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), при протестах погибли по меньшей мере 39 человек.