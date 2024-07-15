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Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет - РИА Новости, 15.07.2024
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17:21 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kazakhstan-1959828084.html
Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет
Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет - РИА Новости, 15.07.2024
Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет
Казахстан планирует предложить государствам Евразийского экономического союза запретить импорт автомобилей старше семи лет, сообщил директор департамента... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:21
2024-07-15T17:21
экономика
казахстан
россия
белоруссия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Казахстан планирует предложить государствам Евразийского экономического союза запретить импорт автомобилей старше семи лет, сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев. Его цитирует Kazinform."Было предложение от участников рабочей группы — ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше 7 лет. Мы рады бы это сделать, и соответственно мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент", — сказал он.По словам Бектибаева, если все страны поддержат Казахстан единогласно, то на территорию экономического объединения не будут ввозить такие транспортные средства.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
https://ria.ru/20240615/kazakhstan-1953073284.html
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экономика, казахстан, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Казахстан, Россия, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет

Казахстан предложил запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Казахстан планирует предложить государствам Евразийского экономического союза запретить импорт автомобилей старше семи лет, сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев. Его цитирует Kazinform.
«
"Было предложение от участников рабочей группы — ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше 7 лет. Мы рады бы это сделать, и соответственно мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент", — сказал он.
По словам Бектибаева, если все страны поддержат Казахстан единогласно, то на территорию экономического объединения не будут ввозить такие транспортные средства.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
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ЭкономикаКазахстанРоссияБелоруссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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