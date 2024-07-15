https://ria.ru/20240715/kazakhstan-1959828084.html

Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет

Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет - РИА Новости, 15.07.2024

Казахстан намерен запретить ввоз в ЕАЭС машин старше семи лет

Казахстан планирует предложить государствам Евразийского экономического союза запретить импорт автомобилей старше семи лет, сообщил директор департамента... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:21

2024-07-15T17:21

2024-07-15T17:21

экономика

казахстан

россия

белоруссия

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Казахстан планирует предложить государствам Евразийского экономического союза запретить импорт автомобилей старше семи лет, сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства республики Адилбек Бектибаев. Его цитирует Kazinform."Было предложение от участников рабочей группы — ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше 7 лет. Мы рады бы это сделать, и соответственно мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент", — сказал он.По словам Бектибаева, если все страны поддержат Казахстан единогласно, то на территорию экономического объединения не будут ввозить такие транспортные средства.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

https://ria.ru/20240615/kazakhstan-1953073284.html

казахстан

россия

белоруссия

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экономика, казахстан, россия, белоруссия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия