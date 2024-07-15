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Новак рассказал о снижении безработицы на Кавказе - РИА Новости, 15.07.2024
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17:02 15.07.2024 (обновлено: 17:08 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kavkaz-1959823771.html
Новак рассказал о снижении безработицы на Кавказе
Новак рассказал о снижении безработицы на Кавказе - РИА Новости, 15.07.2024
Новак рассказал о снижении безработицы на Кавказе
Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:02
2024-07-15T17:08
экономика
россия
северный кавказ
александр новак
скфо
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в 2020 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.&quot;Здесь появляются рабочие места... в регионах Северного Кавказа, потому что мы видим, что за последние три года здесь высокими темпами снижается безработица. Если ранее, в 2020 году, она примерно составляла 13,7%, то по результатам прошлого года снизилась до 9,7%. Понятно, что здесь еще огромные возможности и потенциал&quot;, - сказал Новак, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума &quot;Большой Кавказ: от моря до моря&quot;.Он отметил, что правительство РФ вместе с главами регионов СКФО, в частности, делает ставку на туризм, развитие горно-туристических кластеров. "Ключевые из них, конечно, это Архыз, Эльбрус, "Ведучи" в Чеченской республике, "Мамисон" в Северной Осетии", - добавил он, подчеркнув, что в понедельник также было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию Прикаспийского прибрежного кластера.Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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экономика, россия, северный кавказ, александр новак, скфо
Экономика, Россия, Северный Кавказ, Александр Новак, СКФО
Новак рассказал о снижении безработицы на Кавказе

Новак: безработица в СКФО в последние 3 года снижается высокими темпами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) снижается в последние три года высокими темпами, в прошлому году она составила 9,7% против 13,7% в 2020 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«

"Здесь появляются рабочие места... в регионах Северного Кавказа, потому что мы видим, что за последние три года здесь высокими темпами снижается безработица. Если ранее, в 2020 году, она примерно составляла 13,7%, то по результатам прошлого года снизилась до 9,7%. Понятно, что здесь еще огромные возможности и потенциал", - сказал Новак, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума "Большой Кавказ: от моря до моря".

Он отметил, что правительство РФ вместе с главами регионов СКФО, в частности, делает ставку на туризм, развитие горно-туристических кластеров. "Ключевые из них, конечно, это Архыз, Эльбрус, "Ведучи" в Чеченской республике, "Мамисон" в Северной Осетии", - добавил он, подчеркнув, что в понедельник также было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по развитию Прикаспийского прибрежного кластера.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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ЭкономикаРоссияСеверный КавказАлександр НовакСКФО
 
 
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