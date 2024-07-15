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Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить - РИА Новости, 15.07.2024
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11:29 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kalmykiya-1959720974.html
Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить
Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить - РИА Новости, 15.07.2024
Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить
Глава Калмыкии Бату Хасиков при регистрации в качестве кандидата на должность руководителя республики подал в избирком список претендентов на пост своего... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:29
2024-07-15T11:29
политика
россия
алексей орлов (калмыкия)
бату хасиков
совет федерации рф
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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков при регистрации в качестве кандидата на должность руководителя республики подал в избирком список претендентов на пост своего представителя в Совет Федерации РФ, в нем нет имени действующего сенатора и экс-главы региона Алексея Орлова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. "Да, действительно в списке кандидатов в сенаторы от главы Калмыкии нет Алексея Орлова", - сообщили в пресс-службе. Имена кандидатов собеседник агентства не уточнила. Орлов занимал пост главы Калмыкии с 2010 по 2019 годы, в октябре 2019 году был назначен новым руководителем региона Бату Хасиковым членом Совета Федерации РФ. Ранее сообщалось, что депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября. По информации избиркома республики, голосование будет проходить три дня - 6, 7 и 8 сентября.
https://ria.ru/20240605/kalmykiya-1950635643.html
https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html
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политика, россия, алексей орлов (калмыкия), бату хасиков, совет федерации рф
Политика, Россия, Алексей Орлов (Калмыкия), Бату Хасиков, Совет Федерации РФ
Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить

Глава Калмыкии планирует заменить действующего представителя региона в Совфеде

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бату Хасиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков при регистрации в качестве кандидата на должность руководителя республики подал в избирком список претендентов на пост своего представителя в Совет Федерации РФ, в нем нет имени действующего сенатора и экс-главы региона Алексея Орлова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии.
"Да, действительно в списке кандидатов в сенаторы от главы Калмыкии нет Алексея Орлова", - сообщили в пресс-службе. Имена кандидатов собеседник агентства не уточнила.
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Выборы главы Калмыкии состоятся 8 сентября
5 июня, 12:34
Орлов занимал пост главы Калмыкии с 2010 по 2019 годы, в октябре 2019 году был назначен новым руководителем региона Бату Хасиковым членом Совета Федерации РФ.
Ранее сообщалось, что депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября. По информации избиркома республики, голосование будет проходить три дня - 6, 7 и 8 сентября.
Пагода Семи Дней на центральной площади Ленина в Элисте - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата
8 июля, 08:03
 
ПолитикаРоссияАлексей Орлов (Калмыкия)Бату ХасиковСовет Федерации РФ
 
 
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