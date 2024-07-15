https://ria.ru/20240715/kalmykiya-1959720974.html

Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить

Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить - РИА Новости, 15.07.2024

Представителя Калмыкии в Совете Федерации планируют заменить

Глава Калмыкии Бату Хасиков при регистрации в качестве кандидата на должность руководителя республики подал в избирком список претендентов на пост своего... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:29

2024-07-15T11:29

2024-07-15T11:29

политика

россия

алексей орлов (калмыкия)

бату хасиков

совет федерации рф

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ВОЛГОГРАД, 15 июл – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков при регистрации в качестве кандидата на должность руководителя республики подал в избирком список претендентов на пост своего представителя в Совет Федерации РФ, в нем нет имени действующего сенатора и экс-главы региона Алексея Орлова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. "Да, действительно в списке кандидатов в сенаторы от главы Калмыкии нет Алексея Орлова", - сообщили в пресс-службе. Имена кандидатов собеседник агентства не уточнила. Орлов занимал пост главы Калмыкии с 2010 по 2019 годы, в октябре 2019 году был назначен новым руководителем региона Бату Хасиковым членом Совета Федерации РФ. Ранее сообщалось, что депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии приняли решение о проведении выборов главы республики 8 сентября. По информации избиркома республики, голосование будет проходить три дня - 6, 7 и 8 сентября.

https://ria.ru/20240605/kalmykiya-1950635643.html

https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, алексей орлов (калмыкия), бату хасиков, совет федерации рф