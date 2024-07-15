https://ria.ru/20240715/kadyrov-1959866303.html

Кадыров попросил не ставить ему памятник

Кадыров попросил не ставить ему памятник - РИА Новости, 15.07.2024

Кадыров попросил не ставить ему памятник

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:35

2024-07-15T19:35

2024-07-15T19:46

общество

грозный

рамзан кадыров

михаил гуцериев

ахмат кадыров (политик)

сафмар

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект. "Мы очень хорошо знаем с Михаилом, наш последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если Вы продержитесь три месяца, Вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике", - смеясь, сказал Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Гуцериев в ответ рассказал, что он "первый приехал в Грозный" с отцом Рамзана Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и построил в республике школу и больницу, потратив 18 миллионов долларов. "Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте", - добавил Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html

https://ria.ru/20240715/kavkaz-1959823771.html

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общество, грозный, рамзан кадыров, михаил гуцериев, ахмат кадыров (политик), сафмар, россия, чеченская республика (чечня)