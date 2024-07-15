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Кадыров попросил не ставить ему памятник - РИА Новости, 15.07.2024
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19:35 15.07.2024 (обновлено: 19:46 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kadyrov-1959866303.html
Кадыров попросил не ставить ему памятник
Кадыров попросил не ставить ему памятник - РИА Новости, 15.07.2024
Кадыров попросил не ставить ему памятник
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:35
2024-07-15T19:46
общество
грозный
рамзан кадыров
михаил гуцериев
ахмат кадыров (политик)
сафмар
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект. "Мы очень хорошо знаем с Михаилом, наш последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если Вы продержитесь три месяца, Вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике", - смеясь, сказал Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Гуцериев в ответ рассказал, что он "первый приехал в Грозный" с отцом Рамзана Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и построил в республике школу и больницу, потратив 18 миллионов долларов. "Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте", - добавил Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html
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общество, грозный, рамзан кадыров, михаил гуцериев, ахмат кадыров (политик), сафмар, россия, чеченская республика (чечня)
Общество, Грозный, Рамзан Кадыров, Михаил Гуцериев, Ахмат Кадыров (политик), Сафмар, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров попросил не ставить ему памятник

Кадыров попросил Гуцериева построить в Чечне социальный объект вместо памятника

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании Большой Кавказ: от моря до моря в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект.
"Мы очень хорошо знаем с Михаилом, наш последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если Вы продержитесь три месяца, Вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике", - смеясь, сказал Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.
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Гуцериев в ответ рассказал, что он "первый приехал в Грозный" с отцом Рамзана Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и построил в республике школу и больницу, потратив 18 миллионов долларов.
"Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте", - добавил Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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ОбществоГрозныйРамзан КадыровМихаил ГуцериевАхмат Кадыров (политик)СафмарРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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