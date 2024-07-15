Кадыров попросил не ставить ему памятник
Кадыров попросил Гуцериева построить в Чечне социальный объект вместо памятника
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект.
"Мы очень хорошо знаем с Михаилом, наш последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если Вы продержитесь три месяца, Вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике", - смеясь, сказал Кадыров на пленарном заседании "Большой Кавказ: от моря до моря" на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.
Гуцериев в ответ рассказал, что он "первый приехал в Грозный" с отцом Рамзана Кадырова, первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и построил в республике школу и больницу, потратив 18 миллионов долларов.
"Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте", - добавил Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.