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Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда - РИА Новости, 15.07.2024
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21:56 15.07.2024 (обновлено: 22:04 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/jurist-1959889869.html
Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда
Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда - РИА Новости, 15.07.2024
Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда
Юрист петербуржца Павла Минина, в пользу которого суд взыскал более 7 миллионов рублей за залитую кипятком квартиру, намерена обжаловать решение, сообщила РИА... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:56
2024-07-15T22:04
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Юрист петербуржца Павла Минина, в пользу которого суд взыскал более 7 миллионов рублей за залитую кипятком квартиру, намерена обжаловать решение, сообщила РИА Новости Эльнара Троицкая, представляющая в суде интересы истца. Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила о том, что Московский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Павла Минина к АО "Теплосеть - Санкт-Петербурга" и страховой компании "СОГАЗ", взыскав с них за залитую кипятком квартиру истца около 7,2 миллиона рублей, включая ипотечные платежи. "Мы намерены оспаривать данное решение и считаем, что сумма ущерба занижена, так как экспертное учреждение, которое делало судебную экспертизу, было заявлено самой теплосетью и они существенно занизили сумму ущерба", - рассказала Троицкая. По словам юриста, иск рассматривали около года. Помимо удовлетворенных исковых требований стороной истца были заявлены убытки в виде аренды квартиры, так как владельцу квартиры негде было жить из-за ее порчи. "Квартира была залита полностью… Была заявлена более высокая стоимость утраченного имущества, которую суд не принял во внимание, так как судебный эксперт счел, что электроприборы, в том числе телевизор, пылесос не могут быть испорчены вследствие затопления кипятком", - уточняет Троицкая. У стороны истца имелись все необходимые экспертизы, которые не оставили сомнений у суда в обоснованности и правильности их исковых требований, утверждает юрист. Однако, кроме суммы компенсации, в частности, Троицкая и Минин не полностью признали экспертизу ответчиков, так как эксперт, по их мнению, "не учел утрату электроприборов, использование которых запрещено после залива, согласно данным МЧС", добавила юрист. Теперь же Минин и его представитель намерены подготовить жалобу и подать ее в апелляционную инстанцию. Будут ли обжаловать решение ответчики, в настоящее время неизвестно.
https://ria.ru/20240411/priluchnyy-1939289878.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда

Юрист петербуржца, которому залили жилье кипятком, намерена обжаловать решение

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Юрист петербуржца Павла Минина, в пользу которого суд взыскал более 7 миллионов рублей за залитую кипятком квартиру, намерена обжаловать решение, сообщила РИА Новости Эльнара Троицкая, представляющая в суде интересы истца.
Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила о том, что Московский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Павла Минина к АО "Теплосеть - Санкт-Петербурга" и страховой компании "СОГАЗ", взыскав с них за залитую кипятком квартиру истца около 7,2 миллиона рублей, включая ипотечные платежи.
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«
"Мы намерены оспаривать данное решение и считаем, что сумма ущерба занижена, так как экспертное учреждение, которое делало судебную экспертизу, было заявлено самой теплосетью и они существенно занизили сумму ущерба", - рассказала Троицкая.
По словам юриста, иск рассматривали около года. Помимо удовлетворенных исковых требований стороной истца были заявлены убытки в виде аренды квартиры, так как владельцу квартиры негде было жить из-за ее порчи.
«
"Квартира была залита полностью… Была заявлена более высокая стоимость утраченного имущества, которую суд не принял во внимание, так как судебный эксперт счел, что электроприборы, в том числе телевизор, пылесос не могут быть испорчены вследствие затопления кипятком", - уточняет Троицкая.
У стороны истца имелись все необходимые экспертизы, которые не оставили сомнений у суда в обоснованности и правильности их исковых требований, утверждает юрист. Однако, кроме суммы компенсации, в частности, Троицкая и Минин не полностью признали экспертизу ответчиков, так как эксперт, по их мнению, "не учел утрату электроприборов, использование которых запрещено после залива, согласно данным МЧС", добавила юрист.
Теперь же Минин и его представитель намерены подготовить жалобу и подать ее в апелляционную инстанцию. Будут ли обжаловать решение ответчики, в настоящее время неизвестно.
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