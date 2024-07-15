Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда
Юрист петербуржца, которому залили жилье кипятком, намерена обжаловать решение
Зал суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Юрист петербуржца Павла Минина, в пользу которого суд взыскал более 7 миллионов рублей за залитую кипятком квартиру, намерена обжаловать решение, сообщила РИА Новости Эльнара Троицкая, представляющая в суде интересы истца.
Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила о том, что Московский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Павла Минина к АО "Теплосеть - Санкт-Петербурга" и страховой компании "СОГАЗ", взыскав с них за залитую кипятком квартиру истца около 7,2 миллиона рублей, включая ипотечные платежи.
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"Мы намерены оспаривать данное решение и считаем, что сумма ущерба занижена, так как экспертное учреждение, которое делало судебную экспертизу, было заявлено самой теплосетью и они существенно занизили сумму ущерба", - рассказала Троицкая.
По словам юриста, иск рассматривали около года. Помимо удовлетворенных исковых требований стороной истца были заявлены убытки в виде аренды квартиры, так как владельцу квартиры негде было жить из-за ее порчи.
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"Квартира была залита полностью… Была заявлена более высокая стоимость утраченного имущества, которую суд не принял во внимание, так как судебный эксперт счел, что электроприборы, в том числе телевизор, пылесос не могут быть испорчены вследствие затопления кипятком", - уточняет Троицкая.
У стороны истца имелись все необходимые экспертизы, которые не оставили сомнений у суда в обоснованности и правильности их исковых требований, утверждает юрист. Однако, кроме суммы компенсации, в частности, Троицкая и Минин не полностью признали экспертизу ответчиков, так как эксперт, по их мнению, "не учел утрату электроприборов, использование которых запрещено после залива, согласно данным МЧС", добавила юрист.
Теперь же Минин и его представитель намерены подготовить жалобу и подать ее в апелляционную инстанцию. Будут ли обжаловать решение ответчики, в настоящее время неизвестно.
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