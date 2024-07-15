https://ria.ru/20240715/jurist-1959889869.html

Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда

Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда - РИА Новости, 15.07.2024

Юрист петербуржца, которому залили жилье, намерена обжаловать решение суда

Юрист петербуржца Павла Минина, в пользу которого суд взыскал более 7 миллионов рублей за залитую кипятком квартиру, намерена обжаловать решение, сообщила РИА... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:56

2024-07-15T21:56

2024-07-15T22:04

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Юрист петербуржца Павла Минина, в пользу которого суд взыскал более 7 миллионов рублей за залитую кипятком квартиру, намерена обжаловать решение, сообщила РИА Новости Эльнара Троицкая, представляющая в суде интересы истца. Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила о том, что Московский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Павла Минина к АО "Теплосеть - Санкт-Петербурга" и страховой компании "СОГАЗ", взыскав с них за залитую кипятком квартиру истца около 7,2 миллиона рублей, включая ипотечные платежи. "Мы намерены оспаривать данное решение и считаем, что сумма ущерба занижена, так как экспертное учреждение, которое делало судебную экспертизу, было заявлено самой теплосетью и они существенно занизили сумму ущерба", - рассказала Троицкая. По словам юриста, иск рассматривали около года. Помимо удовлетворенных исковых требований стороной истца были заявлены убытки в виде аренды квартиры, так как владельцу квартиры негде было жить из-за ее порчи. "Квартира была залита полностью… Была заявлена более высокая стоимость утраченного имущества, которую суд не принял во внимание, так как судебный эксперт счел, что электроприборы, в том числе телевизор, пылесос не могут быть испорчены вследствие затопления кипятком", - уточняет Троицкая. У стороны истца имелись все необходимые экспертизы, которые не оставили сомнений у суда в обоснованности и правильности их исковых требований, утверждает юрист. Однако, кроме суммы компенсации, в частности, Троицкая и Минин не полностью признали экспертизу ответчиков, так как эксперт, по их мнению, "не учел утрату электроприборов, использование которых запрещено после залива, согласно данным МЧС", добавила юрист. Теперь же Минин и его представитель намерены подготовить жалобу и подать ее в апелляционную инстанцию. Будут ли обжаловать решение ответчики, в настоящее время неизвестно.

https://ria.ru/20240411/priluchnyy-1939289878.html

https://realty.ria.ru/20240410/kvartira-1939010594.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)