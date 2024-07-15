https://ria.ru/20240715/iskander-1959740867.html

"Сложно отследить": в США испугались увиденного в зоне спецоперации

"Сложно отследить": в США испугались увиденного в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.07.2024

"Сложно отследить": в США испугались увиденного в зоне спецоперации

Вооруженные силы России успешно выводят из строя получаемую ВСУ военную технику с помощью ударов комплексами "Искандер-М", пишет американское издание Military... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:40

2024-07-15T12:40

2024-07-15T12:40

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России успешно выводят из строя получаемую ВСУ военную технику с помощью ударов комплексами "Искандер-М", пишет американское издание Military Watch Magazine."Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это <…> делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", — отметили в издании.В публикации подчеркнули, что благодаря двойному удару ОТРК "Искандер-М" российской армии на прошлой неделе удалось уничтожить железнодорожный эшелон ВСУ с боеприпасами. Кроме того, этот комплекс успешно применяется для нейтрализации ЗРК Patriot на Украине, заключили в материале.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240715/uilkerson-1959690498.html

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Удар расчета "Искандер-М" по стоянке ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области Расчет "Искандер-М" нанес удар по стоянке ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области, уничтожено около 20 единиц техники, в т.ч. 3 БМП Marder, и до 120 военных, сообщило МО РФ. 2024-07-15T12:40 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины