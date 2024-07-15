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Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию - РИА Новости, 15.07.2024
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15:30 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/indiya-1959791848.html
Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию
Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию - РИА Новости, 15.07.2024
Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию
Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию, заявил заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:30
2024-07-15T15:30
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию, заявил заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал. Ранее первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что власти Индии озабочены торговым дисбалансом, сложившимся в отношениях с Россией – общий объем торговли приблизился к 65 миллиардам долларов, при этом экспорт из Индии составляет 4 миллиарда долларов, а импорт приближается к 60 миллиардам. Как отмечается в совместном заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, принятом по итогам визита лидера Индии в Москву, страны стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле, а также планируют к 2030 году достичь объема взаимной торговли до более 100 миллиардов долларов. "Когда мы рассматриваем Россию, мы смотрим на то, как обе страны могут выиграть от улучшения торговых отношений. Мы рассматриваем различные группы товаров, например, электронику, инженерно-технические товары и другие товары, которые могут быть экспортированы", - сказал Бартвал на пресс-конференции. Он заявил, что правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на экспорт морепродуктов из Индии. Представитель министерства добавил, что власти Индии направят в Россию торговую делегацию, но при этом не уточнил подробности. В ходе выступления Бартвал отметил, что общий объем экспорта товаров и услуг Индии в текущем финансовом году может превысить 800 миллиардов долларов.
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экономика, индия, россия, в мире
Экономика, Индия, Россия, В мире
Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию

Минпромторг Индии: в стране изучают способы увеличения экспорта в Россию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры в порту
Грузовые контейнеры в порту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в порту. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Индия изучает способы увеличения своего экспорта в Россию, заявил заместитель министра торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал.
Ранее первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что власти Индии озабочены торговым дисбалансом, сложившимся в отношениях с Россией – общий объем торговли приблизился к 65 миллиардам долларов, при этом экспорт из Индии составляет 4 миллиарда долларов, а импорт приближается к 60 миллиардам.
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Как отмечается в совместном заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди, принятом по итогам визита лидера Индии в Москву, страны стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле, а также планируют к 2030 году достичь объема взаимной торговли до более 100 миллиардов долларов.
"Когда мы рассматриваем Россию, мы смотрим на то, как обе страны могут выиграть от улучшения торговых отношений. Мы рассматриваем различные группы товаров, например, электронику, инженерно-технические товары и другие товары, которые могут быть экспортированы", - сказал Бартвал на пресс-конференции.
Он заявил, что правительство Индии обратилось к России с просьбой рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров на экспорт морепродуктов из Индии. Представитель министерства добавил, что власти Индии направят в Россию торговую делегацию, но при этом не уточнил подробности.
В ходе выступления Бартвал отметил, что общий объем экспорта товаров и услуг Индии в текущем финансовом году может превысить 800 миллиардов долларов.
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