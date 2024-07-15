Рейтинг@Mail.ru
Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/haker-1959811016.html
Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ
Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ
Американский оператор связи AT&T заплатил хакеру более 300 тысяч долларов в биткоинах после того, как у компании похитили личные данные 73 миллионов клиентов,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:33
2024-07-15T16:33
в мире
технологии
at&t
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский оператор связи AT&amp;T заплатил хакеру более 300 тысяч долларов в биткоинах после того, как у компании похитили личные данные 73 миллионов клиентов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники. "Американский гигант сферы телекоммуникаций AT&amp;T… заплатил члену хакерской группы более 300 тысяч долларов, чтобы он удалил (у себя украденные) данные и предоставил видео с подтверждением удаления", - пишет издание. Как сообщил изданию сам хакер, AT&amp;T заплатил ему выкуп еще в мае. Вымогатель также предоставил данные проведенного в криптовалюте платежа, подтвердив транзакцию. Выкуп составил 5,7 биткоина, что на тот момент равнялось примерно 370 тысячам долларов. Отмечается, что изначально хакер требовал у компании миллион долларов. Уточняется, что утечка произошла через уязвимость в облачном хранилище Snowflake. Как сообщает издание, в период пика хакерской активности с апреля по май злоумышленники похитили с сервиса данные более 150 компаний. В конце марта американский оператор связи AT&amp;T признал утечку личных данных 73 миллионов своих клиентов. Отмечалось, что злоумышленники получили доступ к данным 7,6 миллиона нынешних и 65,4 миллиона бывших абонентов компании, включая номера социального страхования.
https://ria.ru/20240626/khaker-1955482784.html
https://ria.ru/20240611/khakery-1952084208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_a8bd2b8741b5c9f0b3d4e20e039dc1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, at&t
В мире, Технологии, AT&T
Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ

Wired: оператор AT&T заплатил хакеру 370 тысяч долларов после утечки данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кибербезопасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский оператор связи AT&T заплатил хакеру более 300 тысяч долларов в биткоинах после того, как у компании похитили личные данные 73 миллионов клиентов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники.
"Американский гигант сферы телекоммуникаций AT&T… заплатил члену хакерской группы более 300 тысяч долларов, чтобы он удалил (у себя украденные) данные и предоставил видео с подтверждением удаления", - пишет издание.
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Эксперт назвал русского хакера лучшим в мире по образу мышления
26 июня, 06:22
Как сообщил изданию сам хакер, AT&T заплатил ему выкуп еще в мае. Вымогатель также предоставил данные проведенного в криптовалюте платежа, подтвердив транзакцию. Выкуп составил 5,7 биткоина, что на тот момент равнялось примерно 370 тысячам долларов. Отмечается, что изначально хакер требовал у компании миллион долларов.
Уточняется, что утечка произошла через уязвимость в облачном хранилище Snowflake. Как сообщает издание, в период пика хакерской активности с апреля по май злоумышленники похитили с сервиса данные более 150 компаний.
В конце марта американский оператор связи AT&T признал утечку личных данных 73 миллионов своих клиентов. Отмечалось, что злоумышленники получили доступ к данным 7,6 миллиона нынешних и 65,4 миллиона бывших абонентов компании, включая номера социального страхования.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Эксперт рассказал, почему бесполезно платить выкуп хакерам
11 июня, 02:35
 
В миреТехнологииAT&T
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала