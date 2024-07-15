https://ria.ru/20240715/haker-1959811016.html

Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ

Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Американский оператор AT&T заплатил хакеру после утечки данных пишут СМИ

Американский оператор связи AT&T заплатил хакеру более 300 тысяч долларов в биткоинах после того, как у компании похитили личные данные 73 миллионов клиентов,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:33

2024-07-15T16:33

2024-07-15T16:33

в мире

технологии

at&t

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830039766_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_d0b169de9d4e6f627df2fec2e8b50395.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский оператор связи AT&T заплатил хакеру более 300 тысяч долларов в биткоинах после того, как у компании похитили личные данные 73 миллионов клиентов, сообщает журнал Wired со ссылкой на источники. "Американский гигант сферы телекоммуникаций AT&T… заплатил члену хакерской группы более 300 тысяч долларов, чтобы он удалил (у себя украденные) данные и предоставил видео с подтверждением удаления", - пишет издание. Как сообщил изданию сам хакер, AT&T заплатил ему выкуп еще в мае. Вымогатель также предоставил данные проведенного в криптовалюте платежа, подтвердив транзакцию. Выкуп составил 5,7 биткоина, что на тот момент равнялось примерно 370 тысячам долларов. Отмечается, что изначально хакер требовал у компании миллион долларов. Уточняется, что утечка произошла через уязвимость в облачном хранилище Snowflake. Как сообщает издание, в период пика хакерской активности с апреля по май злоумышленники похитили с сервиса данные более 150 компаний. В конце марта американский оператор связи AT&T признал утечку личных данных 73 миллионов своих клиентов. Отмечалось, что злоумышленники получили доступ к данным 7,6 миллиона нынешних и 65,4 миллиона бывших абонентов компании, включая номера социального страхования.

https://ria.ru/20240626/khaker-1955482784.html

https://ria.ru/20240611/khakery-1952084208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, at&t