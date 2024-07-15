https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html

В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа

В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа

Разрыв между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом становится абсолютно очевидным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:20

2024-07-15T15:20

2024-07-15T15:20

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разрыв между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом становится абсолютно очевидным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). "Сейчас разрыв между Трампом и Байденом становится абсолютно очевидным. Старик Джо, который даже по лестнице подняться не может, и Трамп, избежавший смерти, — величины несоизмеримые", - сказал он.Депутат также отметил, что по итогам борьбы в медиапространстве Трамп уже победил, поэтому у демократов остался только один способ - административное давление, ведь замена кандидата на другого медийного политика уже не поможет. По его словам, несмотря на то, что в 2023 и 2024 годах бесконечные судебные преследования "подрубили" рейтинг кандидата, но, пережив покушение, "Трамп сумел отправить его в стратосферу". "В целом, впечатляет: настоящая "демократия" пытается вогнать пулю в голову конкурента. Что дальше? Расстрелы кандидатов на всех ступенях выборов?" - заключил Толмачев. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240715/tramp-1959760229.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959512180.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, госдума рф, единая россия, фбр, покушение на дональда трампа