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В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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15:20 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html
В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа
В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа
Разрыв между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом становится абсолютно очевидным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:20
2024-07-15T15:20
в мире
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пенсильвания
дональд трамп
джо байден
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единая россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разрыв между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом становится абсолютно очевидным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). &quot;Сейчас разрыв между Трампом и Байденом становится абсолютно очевидным. Старик Джо, который даже по лестнице подняться не может, и Трамп, избежавший смерти, — величины несоизмеримые&quot;, - сказал он.Депутат также отметил, что по итогам борьбы в медиапространстве Трамп уже победил, поэтому у демократов остался только один способ - административное давление, ведь замена кандидата на другого медийного политика уже не поможет. По его словам, несмотря на то, что в 2023 и 2024 годах бесконечные судебные преследования "подрубили" рейтинг кандидата, но, пережив покушение, "Трамп сумел отправить его в стратосферу". "В целом, впечатляет: настоящая "демократия" пытается вогнать пулю в голову конкурента. Что дальше? Расстрелы кандидатов на всех ступенях выборов?" - заключил Толмачев. Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240715/tramp-1959760229.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, госдума рф, единая россия, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Госдума РФ, Единая Россия, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
В Госдуме прокомментировали покушение на Трампа

Депутат Толмачев: разрыв между Байденом и Трампом становится абсолютно очевидным

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разрыв между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом становится абсолютно очевидным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
«

"Сейчас разрыв между Трампом и Байденом становится абсолютно очевидным. Старик Джо, который даже по лестнице подняться не может, и Трамп, избежавший смерти, — величины несоизмеримые", - сказал он.

Депутат также отметил, что по итогам борьбы в медиапространстве Трамп уже победил, поэтому у демократов остался только один способ - административное давление, ведь замена кандидата на другого медийного политика уже не поможет. По его словам, несмотря на то, что в 2023 и 2024 годах бесконечные судебные преследования "подрубили" рейтинг кандидата, но, пережив покушение, "Трамп сумел отправить его в стратосферу".
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ сообщили об ошибке Секретной службы в обеспечении безопасности Трампа
Вчера, 13:59
"В целом, впечатляет: настоящая "демократия" пытается вогнать пулю в голову конкурента. Что дальше? Расстрелы кандидатов на всех ступенях выборов?" - заключил Толмачев.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В США оценили реакцию Трампа на ранение во время митинга
14 июля, 05:29
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампДжо БайденГосдума РФЕдиная РоссияФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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