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В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала - РИА Новости, 15.07.2024
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11:55 15.07.2024 (обновлено: 12:13 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/gosduma-1959729042.html
В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала
В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала - РИА Новости, 15.07.2024
В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала
Поправки о праве получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тыс руб внесены в Госдуму, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:55
2024-07-15T12:13
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поправки о праве получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тыс руб внесены в Госдуму, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Поправки родились в результате поручения президента РФ, социальные поправки, касаются средств маткапитала, которые будут в денежном виде выплачиваться. Поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, также подписался первый заместитель Володина Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова и члены комитета ГД по труду", - сказал Нилов. Нилов добавил, что 22 июля комитет Госдумы по труду рассмотрит данную поправку, 23 июля она может быть принята Госдумой. В Госдуму также внесена поправка о введении ежемесячного пособия при рождении следующего ребенка без дополнительных заявлений, размер будет такой же, как для старшего. Кроме того, депутатами во главе со спикером ГД предлагается включить компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданами в саму пенсию. Указанная выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке в размере 1 200 рублей, повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться в порядке, предусмотренном для соответствующих пенсий, пояснил глава комитета ГД по труду.Он рассказал, что анонсировал данные социальные поправки во время рабочей встречи с руководством парламента Сахалина.Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
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россия, ярослав нилов, вячеслав володин, александр жуков, госдума рф, общество
Россия, Ярослав Нилов, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала

Депутат Нилов: поправки о праве получить остаток маткапитала внесли в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поправки о праве получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тыс руб внесены в Госдуму, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
«
"Поправки родились в результате поручения президента РФ, социальные поправки, касаются средств маткапитала, которые будут в денежном виде выплачиваться. Поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, также подписался первый заместитель Володина Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова и члены комитета ГД по труду", - сказал Нилов.
Нилов добавил, что 22 июля комитет Госдумы по труду рассмотрит данную поправку, 23 июля она может быть принята Госдумой.
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В Госдуму также внесена поправка о введении ежемесячного пособия при рождении следующего ребенка без дополнительных заявлений, размер будет такой же, как для старшего. Кроме того, депутатами во главе со спикером ГД предлагается включить компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданами в саму пенсию. Указанная выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке в размере 1 200 рублей, повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться в порядке, предусмотренном для соответствующих пенсий, пояснил глава комитета ГД по труду.
Он рассказал, что анонсировал данные социальные поправки во время рабочей встречи с руководством парламента Сахалина.
Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
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