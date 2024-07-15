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Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате - РИА Новости, 15.07.2024
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13:34 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/gok-1959754589.html
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате - РИА Новости, 15.07.2024
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате
Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:34
2024-07-15T13:34
происшествия
белгородская область
россия
металлоинвест
снг
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения двух железнодорожных тяговых агрегатов на предприятии, сообщили в пресс-службе комбината. "На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти", - говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия. "Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника", - добавили в пресс-службе. Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.
https://ria.ru/20240715/tsirk-1959719044.html
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происшествия, белгородская область, россия, металлоинвест, снг
Происшествия, Белгородская область, Россия, Металлоинвест, СНГ
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате

Из-за ЧП на Лебединском ГОК под Белгородом один сотрудник погиб и один пострадал

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкРабота техники на ОАО "Лебединский Горно-обогатительный комбинат (ГОК)"
Работа техники на ОАО Лебединский Горно-обогатительный комбинат (ГОК) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Работа техники на ОАО "Лебединский Горно-обогатительный комбинат (ГОК)". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения двух железнодорожных тяговых агрегатов на предприятии, сообщили в пресс-службе комбината.
"На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти", - говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети "ВКонтакте".
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Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.
"Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника", - добавили в пресс-службе.
Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.
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