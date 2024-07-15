https://ria.ru/20240715/gok-1959754589.html

Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате

Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате - РИА Новости, 15.07.2024

Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате

Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:34

2024-07-15T13:34

2024-07-15T13:34

происшествия

белгородская область

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металлоинвест

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения двух железнодорожных тяговых агрегатов на предприятии, сообщили в пресс-службе комбината. "На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти", - говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия. "Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника", - добавили в пресс-службе. Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.

https://ria.ru/20240715/tsirk-1959719044.html

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происшествия, белгородская область, россия, металлоинвест, снг