https://ria.ru/20240715/gok-1959754589.html
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате - РИА Новости, 15.07.2024
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате
Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:34
2024-07-15T13:34
2024-07-15T13:34
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения двух железнодорожных тяговых агрегатов на предприятии, сообщили в пресс-службе комбината. "На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти", - говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия. "Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника", - добавили в пресс-службе. Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.
https://ria.ru/20240715/tsirk-1959719044.html
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происшествия, белгородская область, россия, металлоинвест, снг
Происшествия, Белгородская область, Россия, Металлоинвест, СНГ
Сотрудник ГОК в Белгородской области погиб из-за ЧП на комбинате
Из-за ЧП на Лебединском ГОК под Белгородом один сотрудник погиб и один пострадал
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Сотрудник Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК, предприятие "Металлоинвеста") в Белгородской области погиб, еще один пострадал, после столкновения двух железнодорожных тяговых агрегатов на предприятии, сообщили в пресс-службе комбината.
"На Лебединском ГОКе произошло столкновение двух железнодорожных тяговых агрегатов. Два сотрудника локомотивной бригады с травмами были оперативно доставлены в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского. 15 июля состояние одного из пострадавших резко ухудшилось, реанимационные действия врачей не помогли его спасти", - говорится в сообщении на странице ЛГОК в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что ЧП произошло 13 июля, причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.
"Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника", - добавили в пресс-службе.
Лебединский ГОК является крупнейшим в России
и СНГ
предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов.