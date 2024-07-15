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Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь - РИА Новости, 15.07.2024
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10:43 15.07.2024 (обновлено: 12:39 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/glavkom-1959709884.html
Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь
Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь - РИА Новости, 15.07.2024
Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь
Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось поручить организовать проверку в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из-за потерь личного состава, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:43
2024-07-15T12:39
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось поручить организовать проверку в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из-за потерь личного состава, сообщил генеральный штаб в Telegram-канале. "С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим ВС Украины принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы", — уточнили в генштабе. Проверку возглавит начальник военной службы правопорядка ВСУ.В субботу Минобороны России сообщало, что бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак. Противник потерял до 355 солдат. Речь шла в том числе и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html
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в мире, россия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь

Главкому ВСУ пришлось организовать проверку 59-ой бригады из-за высоких потерь

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось поручить организовать проверку в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из-за потерь личного состава, сообщил генеральный штаб в Telegram-канале.
«
"С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим ВС Украины принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы", — уточнили в генштабе.
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Проверку возглавит начальник военной службы правопорядка ВСУ.
В субботу Минобороны России сообщало, что бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак. Противник потерял до 355 солдат. Речь шла в том числе и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
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