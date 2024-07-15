https://ria.ru/20240715/glavkom-1959709884.html

Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь

Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь - РИА Новости, 15.07.2024

Главкому ВСУ пришлось организовать проверку на фронте из-за высоких потерь

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось поручить организовать проверку в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из-за потерь личного состава, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:43

2024-07-15T10:43

2024-07-15T12:39

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось поручить организовать проверку в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из-за потерь личного состава, сообщил генеральный штаб в Telegram-канале. "С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава, главнокомандующим ВС Украины принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы", — уточнили в генштабе. Проверку возглавит начальник военной службы правопорядка ВСУ.В субботу Минобороны России сообщало, что бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили пять контратак. Противник потерял до 355 солдат. Речь шла в том числе и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html

https://ria.ru/20240715/nato-1959259087.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины