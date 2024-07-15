https://ria.ru/20240715/glava-1959834351.html

Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа

Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа - РИА Новости, 15.07.2024

Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа

Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на экс-президента... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:45

2024-07-15T17:45

2024-07-15T17:45

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фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа. "Когда я говорю о том, что подобное не должно было произойти, я говорю о провале", - сказал Майоркас в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на выступлении Трампа произошла стрельба, а также подготовит рекомендации, чтобы не допустить подобного в будущем. "Мы дадим американцам насколько возможно полные ответы", - сказал глава ведомства. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа