Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа
Майоркас назвал провалом работу органов, допустивших покушение на Трампа
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа.
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"Когда я говорю о том, что подобное не должно было произойти, я говорю о провале", - сказал Майоркас в интервью телеканалу CNN.
Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на выступлении Трампа произошла стрельба, а также подготовит рекомендации, чтобы не допустить подобного в будущем.
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"Мы дадим американцам насколько возможно полные ответы", - сказал глава ведомства.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.