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Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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17:45 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/glava-1959834351.html
Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа
Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа
Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на экс-президента... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:45
2024-07-15T17:45
в мире
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пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа. "Когда я говорю о том, что подобное не должно было произойти, я говорю о провале", - сказал Майоркас в интервью телеканалу CNN. Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на выступлении Трампа произошла стрельба, а также подготовит рекомендации, чтобы не допустить подобного в будущем. "Мы дадим американцам насколько возможно полные ответы", - сказал глава ведомства. В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
https://ria.ru/20240714/lichnost-1959640784.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Глава МВБ назвал провалом работу правоохранителей на митинге Трампа

Майоркас назвал провалом работу органов, допустивших покушение на Трампа

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал "провалом" работу правоохранительных органов, допустивших покушение на экс-президента Дональда Трампа.
«
"Когда я говорю о том, что подобное не должно было произойти, я говорю о провале", - сказал Майоркас в интервью телеканалу CNN.
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Он подчеркнул, что администрация проведет независимое расследование того, каким образом и почему на выступлении Трампа произошла стрельба, а также подготовит рекомендации, чтобы не допустить подобного в будущем.
«
"Мы дадим американцам насколько возможно полные ответы", - сказал глава ведомства.
В субботу на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". Подозреваемый, по информации ФБР, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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