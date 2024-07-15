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В МИД Израиля назвали условия прекращения огня в Газе - РИА Новости, 15.07.2024
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14:56 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/glava-1959777059.html
В МИД Израиля назвали условия прекращения огня в Газе
В МИД Израиля назвали условия прекращения огня в Газе - РИА Новости, 15.07.2024
В МИД Израиля назвали условия прекращения огня в Газе
Глава МИД Израиля Исраэль Кац в понедельник провел встречу в Иерусалиме с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, в ходе которой... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:56
2024-07-15T14:56
в мире
израиль
египет
великобритания
исраэль кац
ицхак герцог
джо байден
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в понедельник провел встречу в Иерусалиме с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, в ходе которой британской стороне было заявлено, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать понять, что без освобождения израильских заложников никакого прекращения огня в секторе Газа не будет. &quot;Министр иностранных дел Кац подчеркнул в беседе с британским коллегой, что сделка по освобождению заложников будет возможна только при наличии двух элементов. Во-первых, Великобритания и мир должны дать понять ХАМАС, что прекращения огня не будет без освобождения похищенных. Если ХАМАС продолжит думать, что мир оказывает давление на Израиль, чтобы тот прекратил огонь, соглашения не будет. Во-вторых, необходимо продолжать оказывать военное давление на ХАМАС&quot;, - сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.Ранее Лэмми провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, на которой обсуждались усилия по достижению сделки по похищенным в секторе Газа. Президент США Джо Байден в конце мая озвучил план сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Известно, что первый этап сделки должен включать шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение порядка 40 живых и погибших заложников. Ранее в июле СМИ сообщили, что движение ХАМАС отказалось от ключевого требования - гарантий от Израиля об окончательном прекращении огня на первом этапе сделки. Переговоры с посредниками проходили в Дохе и Каире, а канцелярия израильского премьера опубликовала несколько заявлений, где подчеркивается, что никакая сделка не помешает Израилю возобновить боевые действия и продолжать войну до достижения всех целей, главными из которых, помимо освобождения всех заложников, являются полная ликвидация движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. Поступают также противоречивые сообщения касательно контроля над так называемым Филадельфийским коридором - приграничной полосой разделяющей сектор Газа и Египет. Этот район в настоящее время контролируют израильские силы с целью предотвращения контрабанды оружия для радикалов через сеть подземных туннелей. Министр обороны Йоав Галант на днях допустил, что армия может покинуть коридор, если будет найден способ предотвратить дальнейшую контрабанду, а Нетаньяху решительно отверг такую возможность. ХАМАС и Египет выступают за то, что израильские силы должны покинуть Филадельфийский коридор. СМИ сообщали со ссылкой на источники, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения. Портал Walla сообщал со ссылкой на израильский осведомленный источник, что Нетаньяху очень заинтересован в заключении сделки по освобождению заложников из сектора Газа, но ужесточает позиции на переговорах, так как понимает, что палестинское движение ХАМАС ослабло и заинтересовано в перемирии еще сильнее. Автор публикации отмечал, что такой подход может привести к срыву переговоров. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240715/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240714/pogibshie-1959611058.html
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в мире, израиль, египет, великобритания, исраэль кац, ицхак герцог, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Великобритания, Исраэль Кац, Ицхак Герцог, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Израиля назвали условия прекращения огня в Газе

Кац: без освобождения израильских заложников прекращения огня в Газе не будет

© Public Domain/Almog Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Public Domain/Almog
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в понедельник провел встречу в Иерусалиме с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, в ходе которой британской стороне было заявлено, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать понять, что без освобождения израильских заложников никакого прекращения огня в секторе Газа не будет.
«

"Министр иностранных дел Кац подчеркнул в беседе с британским коллегой, что сделка по освобождению заложников будет возможна только при наличии двух элементов. Во-первых, Великобритания и мир должны дать понять ХАМАС, что прекращения огня не будет без освобождения похищенных. Если ХАМАС продолжит думать, что мир оказывает давление на Израиль, чтобы тот прекратил огонь, соглашения не будет. Во-вторых, необходимо продолжать оказывать военное давление на ХАМАС", - сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лэмми провел встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, на которой обсуждались усилия по достижению сделки по похищенным в секторе Газа.
Президент США Джо Байден в конце мая озвучил план сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Известно, что первый этап сделки должен включать шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение порядка 40 живых и погибших заложников.
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Ранее в июле СМИ сообщили, что движение ХАМАС отказалось от ключевого требования - гарантий от Израиля об окончательном прекращении огня на первом этапе сделки. Переговоры с посредниками проходили в Дохе и Каире, а канцелярия израильского премьера опубликовала несколько заявлений, где подчеркивается, что никакая сделка не помешает Израилю возобновить боевые действия и продолжать войну до достижения всех целей, главными из которых, помимо освобождения всех заложников, являются полная ликвидация движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа.
Поступают также противоречивые сообщения касательно контроля над так называемым Филадельфийским коридором - приграничной полосой разделяющей сектор Газа и Египет. Этот район в настоящее время контролируют израильские силы с целью предотвращения контрабанды оружия для радикалов через сеть подземных туннелей. Министр обороны Йоав Галант на днях допустил, что армия может покинуть коридор, если будет найден способ предотвратить дальнейшую контрабанду, а Нетаньяху решительно отверг такую возможность. ХАМАС и Египет выступают за то, что израильские силы должны покинуть Филадельфийский коридор. СМИ сообщали со ссылкой на источники, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения.
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Портал Walla сообщал со ссылкой на израильский осведомленный источник, что Нетаньяху очень заинтересован в заключении сделки по освобождению заложников из сектора Газа, но ужесточает позиции на переговорах, так как понимает, что палестинское движение ХАМАС ослабло и заинтересовано в перемирии еще сильнее. Автор публикации отмечал, что такой подход может привести к срыву переговоров.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреИзраильЕгипетВеликобританияИсраэль КацИцхак ГерцогДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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