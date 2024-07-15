https://ria.ru/20240715/gilman-1959760790.html

Американец, которого судят в Воронеже, хотел попасть в психстационар

Американец, которого судят в Воронеже, хотел попасть в психстационар - РИА Новости, 15.07.2024

Американец, которого судят в Воронеже, хотел попасть в психстационар

Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий наказание за нападение на полицейского, заявил на судебном заседании, что хотел обойти тюремную систему и попасть в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:03

2024-07-15T14:03

2024-07-15T14:03

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий наказание за нападение на полицейского, заявил на судебном заседании, что хотел обойти тюремную систему и попасть в психиатрический стационар, передает корреспондент РИА Новости. На начавшемся 27 июня рассмотрении дела по существу суд заслушал сторону обвинения, показания двух потерпевших инспекторов. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи. Судебное заседание было отложено на 15 июля. Гилман на заседании заявил, что потерпевшие инспектор колонии и следователь СК дразнили его, оскорбляя его отца - инвалида, а инспектор СИЗО во время личного досмотра причинил ему боль в области гениталий. Также Гилман настаивает на том, что его отравили в колонии. "Я думал, что смогу пойти в психиатрический госпиталь... Я пробовал обойти тюремную систему, но не успел", - сказал Гилман на заседании. По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанес не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица". Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.

https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html

https://ria.ru/20240715/sud-1959725251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)