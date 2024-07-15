https://ria.ru/20240715/gilman-1959723773.html

Американец, которого судят в Воронеже, объяснил, почему напал на инспектора

Американец, которого судят в Воронеже, объяснил, почему напал на инспектора - РИА Новости, 15.07.2024

Американец, которого судят в Воронеже, объяснил, почему напал на инспектора

Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий наказание за нападение на полицейского, заявил журналистам, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:39

2024-07-15T11:39

2024-07-15T11:43

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий наказание за нападение на полицейского, заявил журналистам, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они оскорбили его отца, передает корреспондент РИА Новости. На начавшемся 27 июня рассмотрении дела по существу суд заслушал сторону обвинения, показания двух потерпевших инспекторов. Кроме того, суд запросил сведения о состоянии здоровья Гилмана, который на заседании несколько раз заявлял, что его отравили, и о том, отказывали ли американцу в медпомощи. Судебное заседание было отложено на 15 июля. "Я ударил Макарова (инспектора колонии №2), потому что он издевался над моим отцом", - сказал Гилман, добавив, что его отец тяжело болен. Он добавил, что потерпевший показал ему "средний палец", и он его ударил. "Воронин (следователь) тоже издевался над моим отцом", - сказал Гилман. Он снова заявил, что его отравили в колонии, после того, как он "обратился в СК". Также Гилман рассказал журналистам, что он в колонии "побил кого-то", который его "оскорблял". По словам Гилмана, инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот "сделал больно" его гениталиям.Также Гилман заявил об избиении его сотрудниками колонии, но он не обращался ни за медицинской помощью, ни с жалобой к руководству колонии.По версии следствия, Гилман два раза бил кулаком в голову инспектора колонии №2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру. В той же колонии американец 23 октября "нанес не менее шести ударов" следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра "умышленно нанес инспектору кулаком правой руки удар в область лица". Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.

https://ria.ru/20240507/izbienie-1944424083.html

https://ria.ru/20240527/sud-1948513503.html

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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)