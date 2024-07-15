https://ria.ru/20240715/gessen-1959742267.html

Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии

Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 15.07.2024

Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:47

2024-07-15T12:47

2024-07-15T12:47

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Гессен назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гессен живет в США, в России она объявлена в розыск и заочно арестована.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240710/lazareva-1958751896.html

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происшествия, россия, москва