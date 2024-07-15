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Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии
Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:47
2024-07-15T12:47
2024-07-15T12:47
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Гессен назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гессен живет в США, в России она объявлена в розыск и заочно арестована.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии
Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам Машу Гессен за фейки о ВС России
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Гессен назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Гессен живет в США
, в России она объявлена в розыск и заочно арестована.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.