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Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 15.07.2024
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12:47 15.07.2024
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Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии
Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:47
2024-07-15T12:47
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Гессен назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гессен живет в США, в России она объявлена в розыск и заочно арестована.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Экс-директора "Радио Свобода*" заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к восьми годам Машу Гессен за фейки о ВС России

© AP Photo / Invision / Evan AgostiniМаша Гессен
Маша Гессен - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Маша Гессен. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам лишения свободы экс-директора русской службы "Радио Свобода*" Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Гессен назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Гессен живет в США, в России она объявлена в розыск и заочно арестована.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали по делу об оправдании терроризма
10 июля, 15:01
 
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