https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html

"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине

"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине - РИА Новости, 15.07.2024

"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине

Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения, сообщает издание Merkur.de. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:18

2024-07-15T15:18

2024-07-15T15:18

в мире

украина

германия

владимир путин

вооруженные силы украины

бундесвер германии

берлин (город)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958269494_0:90:3186:1882_1920x0_80_0_0_68b844a41eb200871a83fbbe57478fce.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения, сообщает издание Merkur.de."В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину еще одну поставку военной помощи для ВСУ. В этот пакет помощи в том числе входят 39 танков из резервов немецкой военной промышленности и Бундесвера", — говорится в материале.Как указали журналисты, помимо наступательной бронетехники и снарядов к ним также были переданы два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1.Обозреватели также отметили передачу установок ракетных систем залпового огня HIMARS, которых нет на вооружении немецких сил.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.

https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html

https://ria.ru/20240715/putin-1959695730.html

украина

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, владимир путин, вооруженные силы украины, бундесвер германии, берлин (город), политика