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"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине - РИА Новости, 15.07.2024
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15:18 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/germaniya-1959787616.html
"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине
"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине - РИА Новости, 15.07.2024
"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине
Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения, сообщает издание Merkur.de. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:18
2024-07-15T15:18
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения, сообщает издание Merkur.de."В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину еще одну поставку военной помощи для ВСУ. В этот пакет помощи в том числе входят 39 танков из резервов немецкой военной промышленности и Бундесвера", — говорится в материале.Как указали журналисты, помимо наступательной бронетехники и снарядов к ним также были переданы два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1.Обозреватели также отметили передачу установок ракетных систем залпового огня HIMARS, которых нет на вооружении немецких сил.Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html
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в мире, украина, германия, владимир путин, вооруженные силы украины, бундесвер германии, берлин (город), политика
В мире, Украина, Германия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии, Берлин (город), Политика
"Тайно и незаметно". СМИ раскрыли, что Германия передала Украине

Merkur: Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Германия тайно поставила ВСУ большую партию вооружения, сообщает издание Merkur.de.
«
"В конце июня и в начале июля Берлин почти тайно и незаметно направил на Украину еще одну поставку военной помощи для ВСУ. В этот пакет помощи в том числе входят 39 танков из резервов немецкой военной промышленности и Бундесвера", — говорится в материале.
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Как указали журналисты, помимо наступательной бронетехники и снарядов к ним также были переданы два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1.
Обозреватели также отметили передачу установок ракетных систем залпового огня HIMARS, которых нет на вооружении немецких сил.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. По его словам, Россия рассмотрит возможность передачи своего оружия тем регионам, откуда удары можно наносить по чувствительным объектам государств, снабжающих Киев.
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