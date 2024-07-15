https://ria.ru/20240715/genotsid-1959731226.html

В Тульской области заявили о геноциде в годы войны

В Тульской области заявили о геноциде в годы войны - РИА Новости, 15.07.2024

В Тульской области заявили о геноциде в годы войны

Прокуратура Тульской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:04

2024-07-15T12:04

2024-07-15T12:04

происшествия

тульская область

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура Тульской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурор Тульской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных "путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей".Как отмечают в генпрокуратуре, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь.Население области использовалось как источник бесплатной рабочей силы. Всего с территории области угнано в рабство более 11 тысяч человек. Полностью было уничтожено более 600 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,6 тысячи колхозов, свыше 17 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц. Уничтожено и частично разрушено 406 промышленно-производственных зданий. Общее число жертв и пострадавших от оккупационного режима превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на современный курс рубля составляет 26 триллионов рублей, поясняется в релизе.Заявление подано в Тульский областной суд.

https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

https://ria.ru/20240622/rassledovanie-1954691177.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тульская область, россия, игорь краснов