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В Тульской области заявили о геноциде в годы войны - РИА Новости, 15.07.2024
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12:04 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/genotsid-1959731226.html
В Тульской области заявили о геноциде в годы войны
В Тульской области заявили о геноциде в годы войны - РИА Новости, 15.07.2024
В Тульской области заявили о геноциде в годы войны
Прокуратура Тульской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:04
2024-07-15T12:04
происшествия
тульская область
россия
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура Тульской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурор Тульской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных "путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей".Как отмечают в генпрокуратуре, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь.Население области использовалось как источник бесплатной рабочей силы. Всего с территории области угнано в рабство более 11 тысяч человек. Полностью было уничтожено более 600 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,6 тысячи колхозов, свыше 17 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц. Уничтожено и частично разрушено 406 промышленно-производственных зданий. Общее число жертв и пострадавших от оккупационного режима превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на современный курс рубля составляет 26 триллионов рублей, поясняется в релизе.Заявление подано в Тульский областной суд.
https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html
https://ria.ru/20240622/rassledovanie-1954691177.html
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происшествия, тульская область, россия, игорь краснов
Происшествия, Тульская область, Россия, Игорь Краснов
В Тульской области заявили о геноциде в годы войны

Прокуратура потребовала признать геноцидом действия нацистов в Тульской области

© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанкАвтоматчики РККА ведут наступательные бои
Автоматчики РККА ведут наступательные бои - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Прокуратура Тульской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурор Тульской области направил в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных "путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей".
Как отмечают в генпрокуратуре, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь.
Население области использовалось как источник бесплатной рабочей силы. Всего с территории области угнано в рабство более 11 тысяч человек. Полностью было уничтожено более 600 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,6 тысячи колхозов, свыше 17 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц. Уничтожено и частично разрушено 406 промышленно-производственных зданий. Общее число жертв и пострадавших от оккупационного режима превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на современный курс рубля составляет 26 триллионов рублей, поясняется в релизе.
Заявление подано в Тульский областной суд.
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ПроисшествияТульская областьРоссияИгорь Краснов
 
 
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