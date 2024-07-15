https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html
Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом
Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом - РИА Новости, 15.07.2024
Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом
Один из пострадавших при взрыве бытового газа в городе Опочка Псковской области скончался, другая находится в реанимации, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:55
2024-07-15T10:55
2024-07-15T11:39
происшествия
псков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в городе Опочка Псковской области скончался, другая находится в реанимации, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.Ранее в субботу в Опочке бытовой газовый баллон взорвался в пятиэтажке, не подключенной к централизованному газоснабжению. В результате пострадали два человека, оказались повреждены три квартиры и два автомобиля, информировал Ведерников. Прокуратура Псковской области организовала проверку."К сожалению, один человек скончался. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, но спасти его не смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал псковский губернатор.Он добавил, что вторая пострадавшая находится в реанимации Псковской областной клинической больницы.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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происшествия, псков, опочка, псковская область, михаил ведерников
Происшествия, Псков, Опочка, Псковская область, Михаил Ведерников
Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом
Губернатор: один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом скончался