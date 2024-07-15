https://ria.ru/20240715/gaz-1959713121.html

Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом

Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом - РИА Новости, 15.07.2024

Умер один из пострадавших при взрыве бытового газа под Псковом

Один из пострадавших при взрыве бытового газа в городе Опочка Псковской области скончался, другая находится в реанимации, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:55

2024-07-15T10:55

2024-07-15T11:39

происшествия

псков

опочка

псковская область

михаил ведерников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959723558_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_f6e3d4a6e9c093d68eebf44f8d73aa2e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве бытового газа в городе Опочка Псковской области скончался, другая находится в реанимации, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.Ранее в субботу в Опочке бытовой газовый баллон взорвался в пятиэтажке, не подключенной к централизованному газоснабжению. В результате пострадали два человека, оказались повреждены три квартиры и два автомобиля, информировал Ведерников. Прокуратура Псковской области организовала проверку."К сожалению, один человек скончался. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, но спасти его не смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал псковский губернатор.Он добавил, что вторая пострадавшая находится в реанимации Псковской областной клинической больницы.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

псков

опочка

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псков, опочка, псковская область, михаил ведерников