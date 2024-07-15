https://ria.ru/20240715/front-1959852346.html

В США рассказали о планах открыть второй фронт против России

В США рассказали о планах открыть второй фронт против России - РИА Новости, 15.07.2024

В США рассказали о планах открыть второй фронт против России

США намерены устроить цветную революцию в Грузии и открыть там второй фронт против России, считает бывший помощник главы Минфина в администрации президента... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:47

2024-07-15T18:47

2024-07-15T19:24

в мире

грузия

россия

сша

пол крейг робертс

рональд рейган

ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. США намерены устроить цветную революцию в Грузии и открыть там второй фронт против России, считает бывший помощник главы Минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинский конфликт был полностью организован Вашингтоном. Он пытается обвинить в этом Россию, но на самом деле сам его подстроил. И сейчас мы видим, как неправительственные организации, которые Вашингтон финансирует в Грузии, <…> пытаются устроить там цветную революцию, чтобы открыть второй фронт против России", — рассказал эксперт.Как отметил Робертс, Соединенные Штаты не отказываются от агрессивной политики в отношении Москвы. Они наращивают поставки дальнобойного оружия Украине и снимают ограничения на удары по территории России, резюмировал он.Ранее активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе заявил, что страны Запада хотели открыть "второй фронт" в стране, чтобы ослабить Россию, и втянуть грузинский народ в войну. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил о таких же намерениях украинских чиновников.В конце мая госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о комплексном пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией и новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие грузинским парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, получены из-за границы.В правящей партии Грузии назвали комическим и беспрецедентным решение США пересмотреть отношения, отметив, что политика шантажа и угроз не соответствует духу стратегического партнерства.

https://ria.ru/20240710/gruziya-1958743112.html

https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959818333.html

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россия

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в мире, грузия, россия, сша, пол крейг робертс, рональд рейган, ираклий кобахидзе