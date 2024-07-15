https://ria.ru/20240715/forum-1959766010.html

Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни

Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни - РИА Новости, 15.07.2024

Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни

Проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне полезно для развития экономической, туристической и других сфер республики, заявил глава региона... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:20

2024-07-15T14:20

2024-07-15T14:20

россия

грозный

рамзан кадыров

владимир путин

экономика

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне полезно для развития экономической, туристической и других сфер республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров журналистам на полях форума. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Чечня выбрана местом проведения КИФ, и отметил, что, несмотря на "сложное время" удалось хорошо подготовиться к проведению этого мероприятия. "На все 100% форум начался: идет подписание соглашений, на всех площадках идут работы, идут встречи. Я очень доволен. Все (участники) счастливые, говорят, что мы не ожидали, что так в республике красиво. У нас гости около или более четырех тысяч, должны подписать десятки соглашений. Мне нравится, что это для республики и в экономической (сфере), туристической, во всех направлениях выгодный форум", - сказал Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240714/kadyrov-1959659660.html

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Варвара Скокшина

россия, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, экономика