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Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни - РИА Новости, 15.07.2024
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14:20 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/forum-1959766010.html
Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни
Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни - РИА Новости, 15.07.2024
Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни
Проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне полезно для развития экономической, туристической и других сфер республики, заявил глава региона... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:20
2024-07-15T14:20
россия
грозный
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне полезно для развития экономической, туристической и других сфер республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров журналистам на полях форума. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Чечня выбрана местом проведения КИФ, и отметил, что, несмотря на "сложное время" удалось хорошо подготовиться к проведению этого мероприятия. "На все 100% форум начался: идет подписание соглашений, на всех площадках идут работы, идут встречи. Я очень доволен. Все (участники) счастливые, говорят, что мы не ожидали, что так в республике красиво. У нас гости около или более четырех тысяч, должны подписать десятки соглашений. Мне нравится, что это для республики и в экономической (сфере), туристической, во всех направлениях выгодный форум", - сказал Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240714/kadyrov-1959659660.html
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россия, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, экономика
Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Экономика
Кадыров рассказал о важности Кавказского инвестиционного форума для Чечни

Кадыров: проведение КИФ в Чечне полезно для развития экономики и туризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Проведение Кавказского инвестиционного форума (КИФ) в Чечне полезно для развития экономической, туристической и других сфер республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров журналистам на полях форума.
Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Чечня выбрана местом проведения КИФ, и отметил, что, несмотря на "сложное время" удалось хорошо подготовиться к проведению этого мероприятия.
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"На все 100% форум начался: идет подписание соглашений, на всех площадках идут работы, идут встречи. Я очень доволен. Все (участники) счастливые, говорят, что мы не ожидали, что так в республике красиво. У нас гости около или более четырех тысяч, должны подписать десятки соглашений. Мне нравится, что это для республики и в экономической (сфере), туристической, во всех направлениях выгодный форум", - сказал Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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РоссияГрозныйРамзан КадыровВладимир ПутинЭкономика
 
 
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