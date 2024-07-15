https://ria.ru/20240715/fns-1959789866.html

ФНС проверит деятельность блогера Тамаева

ФНС проверит деятельность блогера Тамаева - РИА Новости, 15.07.2024

ФНС проверит деятельность блогера Тамаева

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что Федеральная налоговая служба по Чеченской Республике проверит... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:23

2024-07-15T15:23

2024-07-15T15:23

россия

москва

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959264042_0:271:535:572_1920x0_80_0_0_807075e4e04d3420472c9a79d37b1ce5.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что Федеральная налоговая служба по Чеченской Республике проверит деятельность блогера Асхаба Тамаева, обращение Лиги безопасного интернета находится на контроле ФНС России. Ранее Мизулина выражала надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогера Асхаба Тамаева. "Федеральная налоговая служба поручила УФНС по Чеченской Республике в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения. Рассмотрение обращения находится на контроле Контрольного управления ФНС России. Соответствующий ответ поступил в наш адрес", - написала Мизулина. Как писала ранее Мизулина, блогер Асхаб Тамаев продвигает онлайн-казино. По ее словам, блогер зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию. Также в июле мировой судья судебного участка в Москве лишил Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce. Суд установил, что в отношении блогера были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html

https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), происшествия