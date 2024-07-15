ФНС проверит деятельность блогера Тамаева
Мизулина: УФНС по Чечне проверит деятельность блогера Тамаева
© Фото : @tamaaevБлогер Асхаб Тамаев
© Фото : @tamaaev
Блогер Асхаб Тамаев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что Федеральная налоговая служба по Чеченской Республике проверит деятельность блогера Асхаба Тамаева, обращение Лиги безопасного интернета находится на контроле ФНС России.
Ранее Мизулина выражала надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогера Асхаба Тамаева.
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"Федеральная налоговая служба поручила УФНС по Чеченской Республике в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения. Рассмотрение обращения находится на контроле Контрольного управления ФНС России. Соответствующий ответ поступил в наш адрес", - написала Мизулина.
Как писала ранее Мизулина, блогер Асхаб Тамаев продвигает онлайн-казино. По ее словам, блогер зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию. Также в июле мировой судья судебного участка в Москве лишил Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce. Суд установил, что в отношении блогера были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.
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