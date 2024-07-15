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ФНС проверит деятельность блогера Тамаева - РИА Новости, 15.07.2024
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15:23 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/fns-1959789866.html
ФНС проверит деятельность блогера Тамаева
ФНС проверит деятельность блогера Тамаева - РИА Новости, 15.07.2024
ФНС проверит деятельность блогера Тамаева
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что Федеральная налоговая служба по Чеченской Республике проверит... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:23
2024-07-15T15:23
россия
москва
екатерина мизулина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что Федеральная налоговая служба по Чеченской Республике проверит деятельность блогера Асхаба Тамаева, обращение Лиги безопасного интернета находится на контроле ФНС России. Ранее Мизулина выражала надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогера Асхаба Тамаева. "Федеральная налоговая служба поручила УФНС по Чеченской Республике в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения. Рассмотрение обращения находится на контроле Контрольного управления ФНС России. Соответствующий ответ поступил в наш адрес", - написала Мизулина. Как писала ранее Мизулина, блогер Асхаб Тамаев продвигает онлайн-казино. По ее словам, блогер зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию. Также в июле мировой судья судебного участка в Москве лишил Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce. Суд установил, что в отношении блогера были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.
https://ria.ru/20240710/mizulina-1958710728.html
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россия, москва, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ФНС проверит деятельность блогера Тамаева

Мизулина: УФНС по Чечне проверит деятельность блогера Тамаева

© Фото : @tamaaevБлогер Асхаб Тамаев
Блогер Асхаб Тамаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : @tamaaev
Блогер Асхаб Тамаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что Федеральная налоговая служба по Чеченской Республике проверит деятельность блогера Асхаба Тамаева, обращение Лиги безопасного интернета находится на контроле ФНС России.
Ранее Мизулина выражала надежду, что ФНС, МВД и СК РФ разберутся в деятельности блогера Асхаба Тамаева.
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"Федеральная налоговая служба поручила УФНС по Чеченской Республике в срок до 7 августа провести проверку деятельности блогера Асхаба Тамаева после нашего обращения. Рассмотрение обращения находится на контроле Контрольного управления ФНС России. Соответствующий ответ поступил в наш адрес", - написала Мизулина.
Как писала ранее Мизулина, блогер Асхаб Тамаев продвигает онлайн-казино. По ее словам, блогер зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию. Также в июле мировой судья судебного участка в Москве лишил Тамаева прав на два месяца из-за отсутствия госрегистрации у его Rolls-Royce. Суд установил, что в отношении блогера были составлены два протокола о повторном управлении транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке.
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РоссияМоскваЕкатерина МизулинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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