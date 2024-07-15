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Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ - РИА Новости, 15.07.2024
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00:30 15.07.2024 (обновлено: 00:58 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/fns-1959665820.html
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ - РИА Новости, 15.07.2024
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ
Граждане, которые подали налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2023 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:30
2024-07-15T00:58
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Граждане, которые подали налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2023 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога, за неуплату будут ежедневно начисляться пени, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "Сумму налога на доходы физических лиц, исчисленную в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2023 год к уплате в бюджет, необходимо уплатить не позднее 15.07.2024 года. Таким образом, последний день уплаты НДФЛ – 15.07.2024 года. Следовательно, на неуплаченную сумму НДФЛ с 16.07.2024 начинают ежедневно начисляться пени", - сообщили в ФНС. В ведомстве РИА Новости также уточнили, что, согласно действующему законодательству, за неуплату или неполную уплату суммы налога в результате занижения налоговой базы, иное неправильное исчисление налога или другие неправомерные действия (бездействие) предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Оплатить налог можно с помощью электронного сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России. Помимо этого, пользователи сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн. НДФЛ в России в большинстве случаев уплачивается автоматически: с заработной платы он удерживается работодателем, а с других доходов - другими налоговыми агентами. Однако в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию в налоговый орган. Это касается тех лиц, которые получили доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в их собственности меньше трех лет, либо дорогостоящие подарки (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги) от лиц, не являющихся родственниками налогоплательщика. Самостоятельно отчитаться о доходах должны в том числе те россияне, которые получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, выигрыши в лотереях или тотализаторах на сумму более 15 тысяч рублей, а также доходы от источников за рубежом.
https://ria.ru/20240712/nalog-1959300125.html
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РИА Новости
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4.7
96
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ

ФНС: срок уплаты НДФЛ за 2023 год истекает 15 июля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Граждане, которые подали налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2023 году доходах, обязаны до 15 июля включительно уплатить исчисленную в ней сумму налога, за неуплату будут ежедневно начисляться пени, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
«
"Сумму налога на доходы физических лиц, исчисленную в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2023 год к уплате в бюджет, необходимо уплатить не позднее 15.07.2024 года. Таким образом, последний день уплаты НДФЛ – 15.07.2024 года. Следовательно, на неуплаченную сумму НДФЛ с 16.07.2024 начинают ежедневно начисляться пени", - сообщили в ФНС.
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В ведомстве РИА Новости также уточнили, что, согласно действующему законодательству, за неуплату или неполную уплату суммы налога в результате занижения налоговой базы, иное неправильное исчисление налога или другие неправомерные действия (бездействие) предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
Оплатить налог можно с помощью электронного сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России. Помимо этого, пользователи сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать платежный документ в своем личном кабинете и уплатить налог онлайн.
НДФЛ в России в большинстве случаев уплачивается автоматически: с заработной платы он удерживается работодателем, а с других доходов - другими налоговыми агентами. Однако в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию в налоговый орган.
Это касается тех лиц, которые получили доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в их собственности меньше трех лет, либо дорогостоящие подарки (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги) от лиц, не являющихся родственниками налогоплательщика. Самостоятельно отчитаться о доходах должны в том числе те россияне, которые получили вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, выигрыши в лотереях или тотализаторах на сумму более 15 тысяч рублей, а также доходы от источников за рубежом.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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