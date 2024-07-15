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На Ставрополье создадут филиал наццентра "Россия" - РИА Новости, 15.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
17:12 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/filial-1959826283.html
На Ставрополье создадут филиал наццентра "Россия"
На Ставрополье создадут филиал наццентра "Россия" - РИА Новости, 15.07.2024
На Ставрополье создадут филиал наццентра "Россия"
Филиал национального центра "Россия" будет создан в Ставропольском крае, на нем будут представлены стенды всех регионов Северного Кавказа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:12
2024-07-15T17:12
выставка-форум "россия"
россия
грозный
ставропольский край
владимир владимиров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Филиал национального центра "Россия" будет создан в Ставропольском крае, на нем будут представлены стенды всех регионов Северного Кавказа, сообщил РИА Новости губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Владимирова создать филиалы национального центра "Россия" во всех регионах страны. "Проект уже сегодня реализуется. Сегодня мы с реальной инициативой вышли о том, чтобы "Минводы Экспо" сделать площадкой для размещения всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В дальнейшем, в течение года мы сформируем новую совершенную площадку в парке Победы в городе Пятигорске", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Президент РФ ранее распорядился создать в Москве национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия". Соответствующий указ президента 1 июля был опубликован на портале официальной и правовой информации. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240523/stend-1947918080.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958245019.html
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россия, грозный, ставропольский край, владимир владимиров, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Россия, Грозный, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Владимир Путин
На Ставрополье создадут филиал наццентра "Россия"

Власти: филиал наццентра "Россия" появится в Ставропольском крае

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на горы в Ставропольском крае
Вид на горы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вид на горы в Ставропольском крае. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Филиал национального центра "Россия" будет создан в Ставропольском крае, на нем будут представлены стенды всех регионов Северного Кавказа, сообщил РИА Новости губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение Владимирова создать филиалы национального центра "Россия" во всех регионах страны.
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"Проект уже сегодня реализуется. Сегодня мы с реальной инициативой вышли о том, чтобы "Минводы Экспо" сделать площадкой для размещения всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В дальнейшем, в течение года мы сформируем новую совершенную площадку в парке Победы в городе Пятигорске", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном.
Президент РФ ранее распорядился создать в Москве национальный центр "Россия" для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия". Соответствующий указ президента 1 июля был опубликован на портале официальной и правовой информации.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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Выставка-форум "Россия"РоссияГрозныйСтавропольский крайВладимир ВладимировВладимир Путин
 
 
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