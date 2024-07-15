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Фестиваль "Дни Достоевского посетили почти 14 тыс человек - РИА Новости, 15.07.2024
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Религия
 
18:45 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/festival-1959850851.html
Фестиваль "Дни Достоевского посетили почти 14 тыс человек
Фестиваль "Дни Достоевского посетили почти 14 тыс человек - РИА Новости, 15.07.2024
Фестиваль "Дни Достоевского посетили почти 14 тыс человек
Фестиваль "Дни Достоевского", который проходил 12-14 июля в Калужской области в монастыре Оптина пустынь и окрестностях, посетили около 14 тысяч человек,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:45
2024-07-15T18:45
религия
оптина пустынь
калужская область
россия
федор достоевский
дмитрий певцов
амвросий оптинский (александр гренков)
сретенский монастырь
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дни Достоевского", который проходил 12-14 июля в Калужской области в монастыре Оптина пустынь и окрестностях, посетили около 14 тысяч человек, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев)."Фестиваль посетили почти 14 тысяч человек", - сказал он."Дни Достоевского" проходят третий год подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным наместника обители, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей. Ранее он рассказывал, что в этом году впервые был оборудован палаточный лагерь, где люди смогли разместиться со своими палатками. Также из новшеств в этом году – международный студенческий лагерь с гостями из России, Белоруссии, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркмении и Молдавии.В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. В творческих встречах участвовали поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков.Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
https://ria.ru/20240714/dostoevskiy-1959541234.html
https://ria.ru/20240714/monastyr-1959540164.html
https://ria.ru/20240714/monakhi-1959539192.html
оптина пустынь
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оптина пустынь, калужская область, россия, федор достоевский, дмитрий певцов, амвросий оптинский (александр гренков), сретенский монастырь, русская православная церковь, религия
Религия, Оптина пустынь, Калужская область, Россия, Федор Достоевский, Дмитрий Певцов, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Сретенский монастырь, Русская православная церковь, Религия
Фестиваль "Дни Достоевского посетили почти 14 тыс человек

Наместник Оптиной пустыни: "Дни Достоевского" посетили около 14 тысяч человек

© РИА Новости / Артем БуденныйВерующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь"
Верующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Артем Буденный
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дни Достоевского", который проходил 12-14 июля в Калужской области в монастыре Оптина пустынь и окрестностях, посетили около 14 тысяч человек, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
"Фестиваль посетили почти 14 тысяч человек", - сказал он.
Репродукция картины Василия Перова Портрет Достоевского - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Начавшийся XXI век можно назвать веком Достоевского, заявил историк Волгин
14 июля, 10:21
"Дни Достоевского" проходят третий год подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным наместника обители, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей. Ранее он рассказывал, что в этом году впервые был оборудован палаточный лагерь, где люди смогли разместиться со своими палатками. Также из новшеств в этом году – международный студенческий лагерь с гостями из России, Белоруссии, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркмении и Молдавии.
В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. В творческих встречах участвовали поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков.
Могилы убитых в 1993 году насельников Оптиной пустыни иеромонаха Василия (Рослякова), иноков Ферапонта (Пушкарева) и Трофима (Татарникова) - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Наместник Оптиной пустыни рассказал о ныне живущих старцах
14 июля, 10:07
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
Монастырь Оптина пустынь, Калужская область - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В Оптиной пустыни собирают свидетельства для канонизации убитых монахов
14 июля, 10:03
 
РелигияОптина пустыньКалужская областьРоссияФедор ДостоевскийДмитрий ПевцовАмвросий Оптинский (Александр Гренков)Сретенский монастырьРусская православная церковьРелигия
 
 
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