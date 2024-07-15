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ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии - РИА Новости, 15.07.2024
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23:04 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/fadny-1959897114.html
ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии
ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии - РИА Новости, 15.07.2024
ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России подготовило новый курс лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:04
2024-07-15T23:04
общество
россия
центральная азия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
вас
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России подготовило новый курс лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе агентства, предоставив РИА Новости проект документа. Значительная часть материалов лекций посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Предоставляется в том числе информация о последствиях, наступающих в случае использования поддельных документов. Подробно описываются правила постановки на миграционный учет, сроки пребывания и наступающая за их нарушение ответственность, правила оформления патента и трудового договора. Целый раздел адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Авторы курса предлагают приезжим обращаться к незнакомым людям вежливо на "Вы" и отказаться в таких случаях от обращений "брат" или "сестра". "Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными и наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России", - говорится в тексте лекций. Также расскажут слушателям лекций о ситуациях, когда их могут обмануть, или, за которые они по незнанию могут понести наказание. "Оформляйте все документы легально! Некоторые организации или люди предлагают "помощь в получении документов" за дополнительную плату – будьте внимательны. Это нелегальные услуги", - говорится в тексте курса. Авторы курса также предлагают приезжим избегать межнациональных конфликтов как с русским населением, так и с другими иностранными гражданами, и не поддаваться на провокации, если кто-то хочет "разобраться по-мужски". Также призывают не ходить на митинги, демонстрации, а если в окружении мигранта появляется человек, который рассказывает о незаконной, террористической или экстремистской деятельности и предлагает в ней поучаствовать, сообщать об этом в правоохранительные органы. Кроме того, слушателям объяснят, какая ответственность им грозит в случае неисполнения законодательства Российской Федерации. Самостоятельный раздел адаптационного курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. Дан краткий экскурс, начиная с активных контактов более 200 лет назад по сегодняшний день.
https://ria.ru/20240715/pravila-1959896853.html
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общество, россия, центральная азия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), вас
Общество, Россия, Центральная Азия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), ВАС
ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии

ФАДН подготовило новый курс лекций для адаптации трудовых мигрантов из Азии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОчереди мигрантов у отделения УФМС по Москве
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России подготовило новый курс лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе агентства, предоставив РИА Новости проект документа.
Значительная часть материалов лекций посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Предоставляется в том числе информация о последствиях, наступающих в случае использования поддельных документов. Подробно описываются правила постановки на миграционный учет, сроки пребывания и наступающая за их нарушение ответственность, правила оформления патента и трудового договора.
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Целый раздел адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Авторы курса предлагают приезжим обращаться к незнакомым людям вежливо на "Вы" и отказаться в таких случаях от обращений "брат" или "сестра".
«
"Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными и наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России", - говорится в тексте лекций.
Также расскажут слушателям лекций о ситуациях, когда их могут обмануть, или, за которые они по незнанию могут понести наказание.
«
"Оформляйте все документы легально! Некоторые организации или люди предлагают "помощь в получении документов" за дополнительную плату – будьте внимательны. Это нелегальные услуги", - говорится в тексте курса.
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Авторы курса также предлагают приезжим избегать межнациональных конфликтов как с русским населением, так и с другими иностранными гражданами, и не поддаваться на провокации, если кто-то хочет "разобраться по-мужски". Также призывают не ходить на митинги, демонстрации, а если в окружении мигранта появляется человек, который рассказывает о незаконной, террористической или экстремистской деятельности и предлагает в ней поучаствовать, сообщать об этом в правоохранительные органы.
Кроме того, слушателям объяснят, какая ответственность им грозит в случае неисполнения законодательства Российской Федерации.
Самостоятельный раздел адаптационного курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. Дан краткий экскурс, начиная с активных контактов более 200 лет назад по сегодняшний день.
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ОбществоРоссияЦентральная АзияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)ВАС
 
 
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