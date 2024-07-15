https://ria.ru/20240715/fadny-1959897114.html

ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии

ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии - РИА Новости, 15.07.2024

ФАДН подготовило новый курс лекций для мигрантов из Центральной Азии

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России подготовило новый курс лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:04

2024-07-15T23:04

2024-07-15T23:04

общество

россия

центральная азия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

вас

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России подготовило новый курс лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе агентства, предоставив РИА Новости проект документа. Значительная часть материалов лекций посвящена основам миграционного и трудового законодательства России, где пошагово рассматривается порядок действий въезжающего и набор необходимых документов. Предоставляется в том числе информация о последствиях, наступающих в случае использования поддельных документов. Подробно описываются правила постановки на миграционный учет, сроки пребывания и наступающая за их нарушение ответственность, правила оформления патента и трудового договора. Целый раздел адаптационного курса посвящен основам неформального поведения в России, куда включены правила поведения в общественных местах, транспорте, а также взаимодействия с противоположным полом. Авторы курса предлагают приезжим обращаться к незнакомым людям вежливо на "Вы" и отказаться в таких случаях от обращений "брат" или "сестра". "Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными и наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России", - говорится в тексте лекций. Также расскажут слушателям лекций о ситуациях, когда их могут обмануть, или, за которые они по незнанию могут понести наказание. "Оформляйте все документы легально! Некоторые организации или люди предлагают "помощь в получении документов" за дополнительную плату – будьте внимательны. Это нелегальные услуги", - говорится в тексте курса. Авторы курса также предлагают приезжим избегать межнациональных конфликтов как с русским населением, так и с другими иностранными гражданами, и не поддаваться на провокации, если кто-то хочет "разобраться по-мужски". Также призывают не ходить на митинги, демонстрации, а если в окружении мигранта появляется человек, который рассказывает о незаконной, террористической или экстремистской деятельности и предлагает в ней поучаствовать, сообщать об этом в правоохранительные органы. Кроме того, слушателям объяснят, какая ответственность им грозит в случае неисполнения законодательства Российской Федерации. Самостоятельный раздел адаптационного курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. Дан краткий экскурс, начиная с активных контактов более 200 лет назад по сегодняшний день.

https://ria.ru/20240715/pravila-1959896853.html

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955780559.html

россия

центральная азия

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общество, россия, центральная азия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), вас