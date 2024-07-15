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В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/evropa-1959862527.html
В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов
В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов - РИА Новости, 15.07.2024
В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов
Здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:13
2024-07-15T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вашингтон (штат)
европа
константин гаврилов
нато
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО. Собеседник агентства указал, что североатлантическому альянсу не удалось продемонстрировать трансатлантическое единство по украинскому вопросу. "Десять государств, а это почти треть от всего состава НАТО, не присоединились "на полях" саммита к так называемому "Договору по Украине" (Ukraine Compact), призывающему оказывать Киеву поддержку "до победного конца". Среди этих стран - Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория. Этот раскол будет усугубляться. Во-первых, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение блока в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом по поводу членства Киева в НАТО, которое является для России категорически неприемлемым", - отметил дипломат. Во-вторых, по его словам, "уже всем стало очевидно, что Вашингтон перекладывает риски безопасности в случае эскалации на плечи европейцев". Гаврилов напомнил, что в НАТО начали заблаговременно и "с большой помпой" готовиться к встрече глав государств и правительств в Вашингтоне в год 75-летия альянса. "Однако праздновать блоку оказалось нечего. Итоги саммита показывают, что США и их союзники продолжат добивать конструкцию безопасности в Европе, кидать всё новые спички в украинскую "пороховую бочку", заниматься усугублением российско-китайских фобий", - заключил глава делегации. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
https://ria.ru/20240715/nato-1959856093.html
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вашингтон (штат)
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в мире, киев, вашингтон (штат), европа, константин гаврилов, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вашингтон (штат), Европа, Константин Гаврилов, НАТО
В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов

Гаврилов: в Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в украинский конфликт

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО.
Собеседник агентства указал, что североатлантическому альянсу не удалось продемонстрировать трансатлантическое единство по украинскому вопросу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Россия должна показать Финляндии цену вступления в НАТО
13 июля, 08:00
«
"Десять государств, а это почти треть от всего состава НАТО, не присоединились "на полях" саммита к так называемому "Договору по Украине" (Ukraine Compact), призывающему оказывать Киеву поддержку "до победного конца". Среди этих стран - Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория. Этот раскол будет усугубляться. Во-первых, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение блока в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом по поводу членства Киева в НАТО, которое является для России категорически неприемлемым", - отметил дипломат.
Во-вторых, по его словам, "уже всем стало очевидно, что Вашингтон перекладывает риски безопасности в случае эскалации на плечи европейцев".
Гаврилов напомнил, что в НАТО начали заблаговременно и "с большой помпой" готовиться к встрече глав государств и правительств в Вашингтоне в год 75-летия альянса.
«
"Однако праздновать блоку оказалось нечего. Итоги саммита показывают, что США и их союзники продолжат добивать конструкцию безопасности в Европе, кидать всё новые спички в украинскую "пороховую бочку", заниматься усугублением российско-китайских фобий", - заключил глава делегации.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Гаврилов обвинил НАТО в лукавстве
Вчера, 19:08
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Враг Украины": заявление Зеленского о России вызвало гнев в Сети
Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВашингтон (штат)ЕвропаКонстантин ГавриловНАТО
 
 
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