https://ria.ru/20240715/evropa-1959862527.html

В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов

В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов - РИА Новости, 15.07.2024

В Европе понимают, чем чревато вовлечение НАТО в конфликт, заявил Гаврилов

Здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:13

2024-07-15T19:13

2024-07-15T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

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вашингтон (штат)

европа

константин гаврилов

нато

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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом членства Киева в альянсе, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО. Собеседник агентства указал, что североатлантическому альянсу не удалось продемонстрировать трансатлантическое единство по украинскому вопросу. "Десять государств, а это почти треть от всего состава НАТО, не присоединились "на полях" саммита к так называемому "Договору по Украине" (Ukraine Compact), призывающему оказывать Киеву поддержку "до победного конца". Среди этих стран - Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория. Этот раскол будет усугубляться. Во-первых, здравомыслящие силы в Европе понимают, чем чревато дальнейшее вовлечение блока в украинский конфликт, а тем более заигрывание с вопросом по поводу членства Киева в НАТО, которое является для России категорически неприемлемым", - отметил дипломат. Во-вторых, по его словам, "уже всем стало очевидно, что Вашингтон перекладывает риски безопасности в случае эскалации на плечи европейцев". Гаврилов напомнил, что в НАТО начали заблаговременно и "с большой помпой" готовиться к встрече глав государств и правительств в Вашингтоне в год 75-летия альянса. "Однако праздновать блоку оказалось нечего. Итоги саммита показывают, что США и их союзники продолжат добивать конструкцию безопасности в Европе, кидать всё новые спички в украинскую "пороховую бочку", заниматься усугублением российско-китайских фобий", - заключил глава делегации. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html

https://ria.ru/20240715/nato-1959856093.html

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959813352.html

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в мире, киев, вашингтон (штат), европа, константин гаврилов, нато