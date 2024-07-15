https://ria.ru/20240715/es-1959675174.html

СМИ: ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште из-за Орбана

СМИ: ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште из-за Орбана - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ: ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште из-за Орбана

Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее в связи с визитами РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T03:42

2024-07-15T03:42

2024-07-15T03:56

венгрия

москва

будапешт

виктор орбан

жозеп боррель

жан ассельборн

евросоюз

politico

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее в связи с визитами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе. Ранее Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин, а несколько послов Евросоюза предложили бойкотировать неофициальную встречу глав МИД в Будапеште в конце августа. "Брюссель обдумывает беспрецедентный шаг - бойкот саммита по иностранным делам в Венгрии в следующем месяце… Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" саммит по иностранным делам во время саммита Орбана", - пишет издание со ссылкой на трех дипломатов ЕС. По словам одного из собеседников издания, если в тот же день, когда должна пройти встреча в Будапеште, Боррель созовет официальную встречу, то министры не смогут поехать в Венгрию. Как отметил другой дипломат, таким образом Евросоюз хочет "послать четкий сигнал" Венгрии, что та не может говорить от лица всего ЕС. Ранее издание Poltico сообщало, что бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что страны Евросоюза не смогут раньше срока сместить Венгрию с поста председателя Совета ЕС из-за визитов Орбана. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240714/orban-1959570185.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html

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