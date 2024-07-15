https://ria.ru/20240715/erevan-1959834196.html
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО - РИА Новости, 15.07.2024
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО
Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, прибывшая в Армению 13 июля, провела встречу с... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:45
2024-07-15T17:45
2024-07-15T17:45
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ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, прибывшая в Армению 13 июля, провела встречу с представителями армянских неправительственных организаций, обсудив с ними вопросы прав человека и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване. Встреча прошла в здании дипмиссии. "Заместитель госсекретаря Зея встретилась с лидерами гражданского общества (Армении - ред.) и обсудила поддержку США в вопросах защиты прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы на основе общих демократических ценностей", - говорится сообщении. Посольство США 10 июля сообщило, что Зея пробудет в Армении до 16 июля. В дипмиссии заявили, что она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества.
https://ria.ru/20240715/armeniya-1959774581.html
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в мире, сша, армения, ереван
В мире, США, Армения, Ереван
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО
Замгоссекретаря США Зея провела встречу с представителями армянских НПО
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, прибывшая в Армению 13 июля, провела встречу с представителями армянских неправительственных организаций, обсудив с ними вопросы прав человека и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.
Встреча прошла в здании дипмиссии.
"Заместитель госсекретаря Зея встретилась с лидерами гражданского общества (Армении - ред.) и обсудила поддержку США в вопросах защиты прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы на основе общих демократических ценностей", - говорится сообщении.
Посольство США 10 июля сообщило, что Зея пробудет в Армении до 16 июля. В дипмиссии заявили, что она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества.