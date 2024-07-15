Рейтинг@Mail.ru
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/erevan-1959834196.html
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО - РИА Новости, 15.07.2024
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО
Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, прибывшая в Армению 13 июля, провела встречу с... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:45
2024-07-15T17:45
в мире
сша
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_7b51a673ff20ce328354d8d33eb8fc38.jpg
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, прибывшая в Армению 13 июля, провела встречу с представителями армянских неправительственных организаций, обсудив с ними вопросы прав человека и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване. Встреча прошла в здании дипмиссии. "Заместитель госсекретаря Зея встретилась с лидерами гражданского общества (Армении - ред.) и обсудила поддержку США в вопросах защиты прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы на основе общих демократических ценностей", - говорится сообщении. Посольство США 10 июля сообщило, что Зея пробудет в Армении до 16 июля. В дипмиссии заявили, что она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества.
https://ria.ru/20240715/armeniya-1959774581.html
https://ria.ru/20240715/armeniya-1959801223.html
сша
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e97e28534fdd552f35517c2d72022529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, армения, ереван
В мире, США, Армения, Ереван
Замгоссекретаря США провела в Ереване встречу с представителями НКО

Замгоссекретаря США Зея провела встречу с представителями армянских НПО

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в медиабанк
Вид на город Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, прибывшая в Армению 13 июля, провела встречу с представителями армянских неправительственных организаций, обсудив с ними вопросы прав человека и борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.
Встреча прошла в здании дипмиссии.
Армяно-американские учения - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Ереване стартовали армяно-американские военные учения
Вчера, 14:46
"Заместитель госсекретаря Зея встретилась с лидерами гражданского общества (Армении - ред.) и обсудила поддержку США в вопросах защиты прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы на основе общих демократических ценностей", - говорится сообщении.
Посольство США 10 июля сообщило, что Зея пробудет в Армении до 16 июля. В дипмиссии заявили, что она проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Кандидат на пост посла Армении заявил, что намерен сгладить острые углы
Вчера, 16:01
 
В миреСШААрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала