https://ria.ru/20240715/ekzameny-1959868128.html

Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов

Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов - РИА Новости, 16.07.2024

Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов

Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении учащегося в колледж или техникум, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-15T19:46

2024-07-15T19:46

2024-07-16T03:21

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении учащегося в колледж или техникум, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК.Сейчас выпускники девятых классов поступают в специализированные учебные заведения по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются."Конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов", — сказал Музаев.По его словам, сейчас люди справедливо обсуждают, для чего нужно сдавать экзамены в девятом классе. Глава Рособрнадзора отметил, что есть случаи, когда ученики предоставляют "красивый" аттестат с высокими баллами. При этом во время поступления в специализированное учебное заведение они будут конкурировать с более сильными детьми, у которых выставлены объективные оценки. Это неравноправие, которое будет раздражать людей, подчеркнул Музаев.Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что глобальных изменений Единого государственного экзамена не планируется, поскольку эта модель устоялась и оправдала себя. Будут проводиться только тонкие ежегодные настройки, резюмировал он.

https://ria.ru/20240703/ekzamen-1957194150.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)