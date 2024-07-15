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Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов - РИА Новости, 16.07.2024
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19:46 15.07.2024 (обновлено: 03:21 16.07.2024)
https://ria.ru/20240715/ekzameny-1959868128.html
Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов
Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов - РИА Новости, 16.07.2024
Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов
Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении учащегося в колледж или техникум, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-15T19:46
2024-07-16T03:21
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении учащегося в колледж или техникум, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК.Сейчас выпускники девятых классов поступают в специализированные учебные заведения по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.&quot;Конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов&quot;, — сказал Музаев.По его словам, сейчас люди справедливо обсуждают, для чего нужно сдавать экзамены в девятом классе. Глава Рособрнадзора отметил, что есть случаи, когда ученики предоставляют "красивый" аттестат с высокими баллами. При этом во время поступления в специализированное учебное заведение они будут конкурировать с более сильными детьми, у которых выставлены объективные оценки. Это неравноправие, которое будет раздражать людей, подчеркнул Музаев.Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что глобальных изменений Единого государственного экзамена не планируется, поскольку эта модель устоялась и оправдала себя. Будут проводиться только тонкие ежегодные настройки, резюмировал он.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Глава Рособрнадзора предложил реформу экзаменов для 9-х классов

Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформировать экзамены в девятом классе

© РИА Новости / Кристина КормилицынаРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время встречи с родителями учащихся
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время встречи с родителями учащихся - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время встречи с родителями учащихся. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты экзаменов после девятого класса нужно учитывать при поступлении учащегося в колледж или техникум, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РБК.
Сейчас выпускники девятых классов поступают в специализированные учебные заведения по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.
«

"Конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов", — сказал Музаев.

По его словам, сейчас люди справедливо обсуждают, для чего нужно сдавать экзамены в девятом классе. Глава Рособрнадзора отметил, что есть случаи, когда ученики предоставляют "красивый" аттестат с высокими баллами. При этом во время поступления в специализированное учебное заведение они будут конкурировать с более сильными детьми, у которых выставлены объективные оценки. Это неравноправие, которое будет раздражать людей, подчеркнул Музаев.
Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что глобальных изменений Единого государственного экзамена не планируется, поскольку эта модель устоялась и оправдала себя. Будут проводиться только тонкие ежегодные настройки, резюмировал он.
Экзамен - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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