https://ria.ru/20240715/eksport-1959793212.html

Россия в мае стала главным поставщиком гороха в Индию

Россия в мае стала главным поставщиком гороха в Индию - РИА Новости, 15.07.2024

Россия в мае стала главным поставщиком гороха в Индию

Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:33

2024-07-15T15:33

2024-07-15T15:33

экономика

индия

россия

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продовольствие

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Россия в мае стала основным экспортером гороха в Индию, увеличив поставки за месяц в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства коммерции и промышленности. В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия начала вводить ограничения на импорт гороха еще в 2017 году, а в 2020 году поставки и вовсе прекратились. Согласно статистическим данным, в мае российские компании поставили на индийский рынок 180,3 тысячи тонн гороха на 86 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше поставок месяцем ранее как в физическом, так и в денежном выражении. В результате на Россию пришлось 61% всего индийского импорта гороха, который составил в мае около 137 миллионов долларов. Примерно 13% поставила Турция, 10,5% - Испания и 9,5% - Канада.

https://ria.ru/20240715/indiya-1959791848.html

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экономика, индия, россия, в мире, продовольствие